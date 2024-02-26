Посадовці Міноборони розкрали понад 4 мільйони гривень на закупівлях армійських ліжок
Джерело:Нацполіція на Вінниччині
На Вінниччині правоохоронці викрили чергову схему розкрадання державних коштів, виділених на потреби ЗСУ. Виявилося, оборудку провернули посадовці Міноборони.
Так, троє чиновників оборонного відомства здійснили махінації на закупівлях ліжок для української армії.
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Що накоїли посадовці оборонного відомства
За даними слідства, 39-річний начальник одного з відділів Міноборони спільно з 68-річним підлеглим та 44-річною підлеглою закупили 2000 ліжок для військових за цінами вище ринкових.
У такий спосіб вони завдали збитків державному бюджету на суму у майже 4,3 мільйони гривень.
Яке покарання загрожує чиновникам Міноборони
Відомо, що усім учасникам злочинної схеми вже повідомили про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. За таке правопорушення підозрювані можуть опинитися за гратами на 12 років. Також зловмисників позбавлять права обіймати певні посади та конфіскують у них приватну власність.
Наразі начальнику відділу вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 4 мільйони гривень. Його спільникам суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Найбільші скандали із закупівлями для ЗСУ
- На початку року суспільство сколихнула звістка про розкрадання державних коштів, які були виділені для армії, одним із найбільших постачальників Міноборони. Йдеться про львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Він та ще 5 спільників, зокрема його син Роман, не виконали замовлення щодо поставок ЗСУ одягу та білизни і незаконно заволоділи майже 1 мільярдом гривень.
- Сьогодні, зокрема, стало відомо, що Гринкевичу – старшому продовжили термін перебування під вартою ще на місяць.
- Інший скандал, пов'язаний із колишніми та нинішніми посадовцями Міноборони. За даними слідства, підозрювані уклали контракт з "Львівським арсеналом" на поставку 100 тисяч мінометних снарядів для ЗСУ. Гроші компанії виплатили, а жодного боєприпаса військові так і не отримали. Відомо, що у цій справі фігурують Олександр Лієв, колишній керівник Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони; Тоомас Нахкур – відсторонений керівник цього департаменту оборонного відомства; Юрій Збітнєв – керівник "Львівського арсеналу".