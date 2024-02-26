Посадовці Міноборони розкрали понад 4 мільйони гривень на закупівлях армійських ліжок

На Вінниччині правоохоронці викрили чергову схему розкрадання державних коштів, виділених на потреби ЗСУ. Виявилося, оборудку провернули посадовці Міноборони.

Так, троє чиновників оборонного відомства здійснили махінації на закупівлях ліжок для української армії.

Дивіться також Водій напідпитку їв пельмені з оцтом, але це не допомогло: отримав штраф та позбавлення прав

Що накоїли посадовці оборонного відомства

За даними слідства, 39-річний начальник одного з відділів Міноборони спільно з 68-річним підлеглим та 44-річною підлеглою закупили 2000 ліжок для військових за цінами вище ринкових.

У такий спосіб вони завдали збитків державному бюджету на суму у майже 4,3 мільйони гривень.

Яке покарання загрожує чиновникам Міноборони

Відомо, що усім учасникам злочинної схеми вже повідомили про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. За таке правопорушення підозрювані можуть опинитися за гратами на 12 років. Також зловмисників позбавлять права обіймати певні посади та конфіскують у них приватну власність.

Наразі начальнику відділу вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 4 мільйони гривень. Його спільникам суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Найбільші скандали із закупівлями для ЗСУ