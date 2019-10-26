Розкрадання 18 мільйонів гривень: ексзаступнику глави Харківської ОДА оголосили підозру

Колишній заступник голови Харківської обласної державної адміністрації у 2015-2019 роках Євген Шахненко став одним із підозрюваних у корупційній справі. Мовиться про розкрадання коштів під час реконструкції очисних споруд Малоданилівської селищної ради.

За даними досудового слідства у 2014-2015 роках підозрюваний, який на той момент обіймав посаду директора департаменту Харківської ОДА, погодив проектно-кошторисну документацію і прийняв виконані роботи, хоча поставлене фірмою-підрядником обладнання не відповідало технічним стандартам. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

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Слідчі повідомили що загальна сума збитків склала понад 18 мільйонів гривень.

Обвинувальний акт щодо посадових осіб підприємства-підрядника вже направлено до суду.

Вручення підозри ексзаступнику Харківської ОДА / фото khar.gp.gov.ua

Відзначимо, що посаду заступника Харківської облдержадміністрації у 2015-2019 роках займав Євген Шахненко. До цього він був директором департаменту капітального будівництва Харківської ОДА.

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Що відомо про реконструкцію Малоданилівських очисних споруд?

Проєкт стартував ще у 2013 році.

У січні 2017 року ГПУ повідомила, що харківські правоохоронці викрили групу у складі 4 осіб, які протягом 2014-2016 років шляхом зловживання службовим становищем і підробкою офіційних документів заволоділи коштами державного та обласного бюджетів на загальну суму 18 мільйонів гривень. Ці гроші були виділені на закупівлю устаткування і виконання робіт для реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради.

Усім чотирьом було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. До них застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі від 206 до 400 тисяч гривень.