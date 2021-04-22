Розкривають всю агентурну сітку Росії в Європі, – політолог про скандал в Чехії

Між Росією та Чехією розгорнувся дипломатичний скандал. Загострення у відносинах могли спричинити провокативні роботи російських спецслужб, проте серйозних наслідків, ймовірно, не буде.

Наразі у Європі почали посилено викривати російських агентів. Про це розповів політолог Тарас Семенюк.

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"Фактично розкривається вся агентурна сітка Росії у Європі. Європейці нарешті починають прозрівати, що Росія – це серйозно, що це провокація", – сказав Семенюк.

Політолог додав, що провокативна робота російських спецслужб у всіх країнах Європейського Союзу приносила свої результати, проте європейці починають викривати агентські сітки, адже мовиться вже про національну безпеку кожної країни.

Ймовірні наслідки через загострення відносин

Водночас Тарас Семенюк зазначив, що так звана дипломатична боротьба Росії з США та Європою може бути навіть корисною, адже "поки воюють дипломати – зброя мовчить".

"Це добре, нехай поки що з'ясовують стосунки на такому рівні, але щоб не застосовували зброю. Я думаю, що і росіяни, і американці прекрасно розуміють наслідки застосування зброї, тому вони й вдаються до дипломатичних воєн", – вважає політолог.

Він додав, що невдовзі може виникнути подібний скандал в іншій країні, проте до серйозних наслідків чи військових дій це не призведе.

Все буде вирішуватись в діалозі між Байденом та Путіним. Тому все це ведеться, така боротьба, для підняття ставок, щоб потім двом президентами було чим торгувати, тобто Росія буде виставляти свої умови, а США свої,

– сказав Тарас Семенюк.

Політолог додав, що відповідне підняття ставок поки що триває на рівні дипломатії, однак це чіткий сигнал для того, що уважною має бути Україна зокрема.

"Ми маємо бути дуже обережні, синхронізувати наші дипломатичні кроки з союзниками, тому що тут нейтралітет буде грати тільки проти нас", – вважає Тарас Семенюк.

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