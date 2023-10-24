Україна активніше долучиться після перемоги: скільки може тривати розмінування Чорного моря

Румунія, Болгарі та Туреччина проводять підготовку з початку розмінування Чорного моря через загрози російських мін, які зокрема заважають цивільному судноплавству.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що в Чорному морі може перебувати кілька тисяч російських мін.

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Питання щонайменше кількох років

Зокрема, на ситуацію з мінуванням моря вплинув Каховський чинник. Коли було підірвано Каховську ГЕС, тоді передові рубежі російських окупаційних військ з мінами позмивало у Чорне море.

Скільки їх там було мін, в якому вони зараз стані, який процес відбувається завдяки течіям, які є в Чорному морі, оцінити це навряд чи хтось зможе,

– зазначив Речник Української добровольчої армії "Південь".

Скільки може триватиме розмінування Чорного моря: дивіться відео

Підготовча робота до процесу розмінування йде досить активно Румунією, Болгарію та Туреччиною. Проте це питання щонайменше кількох років. Якщо буде швидше, ми будемо дякувати.

Звичайно Україна долучається до цього процесу. Зараз це буде один формат, тому що триває війна. А після нашої перемоги будемо повноцінно працювати над розмінуванням акваторії Чорного моря,

– наголосив Сергій Братчук.

Якщо звернутися до досвіду розмінування Чорного моря після закінчення Другої світової війни, то цей процес тривав навіть до початку 1950-х років. І зараз це, на жаль, знову доведеться пройти.

Більше про ситуацію з мінуванням росіянами Чорного моря

На маршруті нового українського морського коридору у Чорному морі відбувається процес розмінування. В цьому Україні допомагає мінно-тральна група ВМС Болгарії та Румунії, яка розпочала робити поблизу берегів Болгарії. Рішення про це було ухвалене під час зустрічі у форматі "Рамштайн" 12 жовтня. А за 4 дні 1 румунський і 6 болгарських кораблів вже були у морі.

Крім того, вже 2 місяці працює експортний коридор у Чорному морі. За цей час приблизно 40 суден пройшли до портів Одеси. А понад 20 з них вже вийшли з вантажами. Однак руху кораблів загрожують зокрема міни, які росіяни залишили в Чорному морі. Проте страхові компанії все ж таки оплачуватимуть страховки для кораблів.

Раніше у берегів Румунії – в районі пірса перед готелем в курорті Костінешть – вибухнула міна. Внаслідок чого до медиків звернувся один чоловік. ВМС Румунії одразу направили водолазів у район вибуху. На жаль, це не перша міна, яку прибило до берегів Румунії.