Досі знаходимо снаряди Другої світової війни: коли вдасться розмінувати територію України

Замінування українських територій є безпрецедентним і таких масштабів не було навіть за часів Другої світової війни. Щоб повністю все розмінувати знадобиться дуже багато років.

Більше ніж 70 років пройшло від Другої світової війни, але наші сапери досі знаходять німецькі снаряди. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, зауваживши, що повністю розмінувати територію України практично неможливо.

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Скільки часу знадобиться на розмінування

Звучали заяви, що на розмінування може піти від 7 до 9 років, але якщо зважати на загальні правила щодо виконання таких завдань, то це потребуватиме значно більше часу.

Один рік війни потребує 10 років розмінування. Якщо говорити про території, які окуповані ще з 2014 року, то все це ще треба множити на 10,

– сказав Роман Світан.

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Щодо територій, які окуповані 1,5 – 2 роки, їх доведеться розміновувати 20 – 25 років. Але тут все залежатиме від кількості саперів і бригад, які над цим працюватимуть. Якщо нам допоможе світова спільнота, то все відбудеться швидше і дуже якісно.

Якщо будемо своїми силами, то чверть віку, як мінімум, нам доведеться збирати "російське сміття",

– підкреслив Світан.

У разі виявлення підозрілих предметів треба повідомити територіальні органи ДСНС і Національної поліції за телефоном "101" та "102". Не торкайтесь цих предметів руками та перебувайте на безпечній відстані від місця знахідки.

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