Щоб розмінувати території України потрібно понад 750 років, – Time

В Україні міни разом із бомбами та артилерійськими та іншими снарядами, що не розірвалися, забруднили територію настільки, що для її розмінування знадобиться 757 років.

За час повномасштабної війни Україна випередила Афганістан та Сирію і стала найбільш замінованою країною у світі, пише TIME.

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Третина української території всіяна мільйонами нерозірваних мін і касетних бомб, а також мінами-пастками та осколками снарядів,

– ідеться у статті.

Не лише контрнаступ: які наслідки мінування

Величезні мінні поля не лише гальмують контрнаступ ЗСУ, а й становлять загрозу життю 6 мільйонам мирних жителів, роблять непридатними частину сільськогосподарських угідь країни, а це своєю чергою впливає як на економічну ситуацію всередині країни, так і на світове постачання продовольства.

"Масштаби забруднення України мінами та нерозірваними боєприпасами є найбільшими з часів Другої світової війни", – цитує видання міністерку економіки Юлію Свириденко.

Міни забирають людські життя

Згідно з оцінкою GLOBSEC (аналітичний центр у Словаччині), Україні знадобиться 757 років, щоб усунути цю загрозу, використовуючи звичайні методи та наявні ресурси.

Видання також наводить дані Мінекономіки України про те, що станом на 1 листопада щонайменше 264 мирних жителі загинули від мін, а понад 830 були покалічені або поранені. У статистику не враховано території, які перебувають під окупацією Росії, і де тривають важкі бої.

Водночас Свириденко повідомила, що Україна має план, як повернути 80% забруднених земель у господарське використання упродовж 10 років.

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