Просто так не буває: чому Польща різко заговорила про ядерну зброю

Світові аналітики пишуть, що єдиним варіантом для Росії, коли Україна поверне Крим, стане використання ядерної зброї. Такий шантаж і залякування вже неодноразово використовувала країна-агресорка.

Застосування ядерної зброї справді активно обговорюють. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, додавши, що такий варіант моделюють ще з 2022 року.

Дивіться також Розгортання ядерної зброї у Польщі: Столтенберг прокоментував таку можливість

Що означають заяви Польщі

Варто зауважити, що тон дискусій з представниками західних експертних кіл змінився, якщо порівнювати з 2023 роком. Політики висловлювали дуже серйозні побоювання щодо того, що Росія може застосувати тактичну ядерну зброю. Зараз про це говорять дедалі менше.

Владімір Путін в інтерв'ю Такеру Карлсону підтвердив, що може використати ядерну зброю. Схожу реакцію та "готовність бити" росіяни також продемонстрували після новини про те, що ядерна зброя може з'явитися у Польщі.

Польща просить США розмістити у них ядерну зброю у межах механізму, який передбачений НАТО. Польща як член Альянсу має на це право. Але мовиться про зброю, яку розмістять тимчасово, і вона буде під контролем Сполучених Штатів,

– зауважив Олександр Мусієнко.

Це дзеркальні заходи щодо того, що зробила Росія. Адже вона також розмістила свій арсенал у Білорусі. У такий спосіб країна-агресорка очікувала, що зможе залякувати Захід, а він просто мовчатиме.

"Зверніть увагу, що президент Польщі Анджей Дуда озвучив таку ідею ще влітку 2023 року, якраз саме тоді, коли ядерка з'явилася у Білорусі. Потім не було жодних заяв, тому цікаво, чому він знову про це заговорив, що саме змінилося. Бо просто так не буває", – зауважив Олександр Мусієнко.

Ядерний шантаж Росії: що відомо