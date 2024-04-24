Просто так не буває: чому Польща різко заговорила про ядерну зброю
Світові аналітики пишуть, що єдиним варіантом для Росії, коли Україна поверне Крим, стане використання ядерної зброї. Такий шантаж і залякування вже неодноразово використовувала країна-агресорка.
Застосування ядерної зброї справді активно обговорюють. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, додавши, що такий варіант моделюють ще з 2022 року.
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Що означають заяви Польщі
Варто зауважити, що тон дискусій з представниками західних експертних кіл змінився, якщо порівнювати з 2023 роком. Політики висловлювали дуже серйозні побоювання щодо того, що Росія може застосувати тактичну ядерну зброю. Зараз про це говорять дедалі менше.
Владімір Путін в інтерв'ю Такеру Карлсону підтвердив, що може використати ядерну зброю. Схожу реакцію та "готовність бити" росіяни також продемонстрували після новини про те, що ядерна зброя може з'явитися у Польщі.
Польща просить США розмістити у них ядерну зброю у межах механізму, який передбачений НАТО. Польща як член Альянсу має на це право. Але мовиться про зброю, яку розмістять тимчасово, і вона буде під контролем Сполучених Штатів,
– зауважив Олександр Мусієнко.
Це дзеркальні заходи щодо того, що зробила Росія. Адже вона також розмістила свій арсенал у Білорусі. У такий спосіб країна-агресорка очікувала, що зможе залякувати Захід, а він просто мовчатиме.
"Зверніть увагу, що президент Польщі Анджей Дуда озвучив таку ідею ще влітку 2023 року, якраз саме тоді, коли ядерка з'явилася у Білорусі. Потім не було жодних заяв, тому цікаво, чому він знову про це заговорив, що саме змінилося. Бо просто так не буває", – зауважив Олександр Мусієнко.
Ядерний шантаж Росії: що відомо
- Польща заявила, що веде перемовини зі США щодо розміщення ядерної зброї на своїй території. Анджей Дуда зауважив, що це посилить безпеку східного флангу НАТО й країна готова на такий крок. За його словами, Польща є союзником Альянсу, тому має відповідні зобов'язання у цій сфері.
- У Росії відреагували на слова польського президента. Окупанти традиційно вдалися до погроз, а слова Дуди назвали провокативними. Також пообіцяли відповідь, якщо ядерна зброя все-таки з'явиться у Польщі. Місця її розміщення нібито стануть "легітимними цілями Росії",
- Росіяни окупували Запорізьку АЕС та не допускають туди міжнародних спостерігачів. Об'єкт постійно перебуває у небезпеці, до того ж загарбники неодноразово вдавалися до провокацій. Так 7 квітня на території найбільшої атомної станції Європи вибухнув безпілотник. Цим Росія наражає на небезпеку безліч країн Заходу.