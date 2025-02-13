"Другої Ялти не буде": Трамп не зможе нав'язати Україні невигідні пропозиції

Дональд Трамп провів телефонну розмову з Владіміром Путіним. Навіть, якби президент США намагався висунути нашій країні невигідні умови, йому це не вдасться.

Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що Україна зможе продовжувати відстоювати свою позицію. Крім того, важливу роль у цьому процесі вже скоро зіграє і Європа.

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Україна може відмовитись від невигідних умов

На думку політолога, Трамп намагається бути в ролі перемовника та медіатора, який зможе розв'язати всі проблеми. Однак йому це не вдалось, розмова з Путіним була досить комплементарною.

"Загалом, як би ми не дивились на ці розмови, як би скептично не відносились до Трампа, які б претензії в нас не виникали, а вони абсолютно обґрунтованого характеру, Трамп Україну не кине", – наголосив він.

Рейтерович зауважив, що президенту США не вдасться домовитись про завершення війни без України. Якщо ж Трамп запропонує нашій країні певні, Україна матиме змогу від них відмовитись та вплинути на них.

Трамп не зможе нав'язати Україні якусь пропозицію,

– підкреслив політолог.

Рейтерович зазначив, що Європа також відіграє важливу роль у завершенні війни в Україні. Так, з 14 по 16 лютого відбудеться Мюнхенська безпекова конференція, де ключовим питанням буде саме російсько-українська війна.

Трамп має визнати цю реальність. Говорити вдвох з Путіним – ми не у 1945 році, "другої Ялти не буде",

– сказав політолог.

Він додав, що після розмови Трампа з Путіним росіяни намагаються посіяти зневіру, що американці "кидають" українців, а Путін з Трампом вже "про все домовився". Однак реагувати на це потрібно з обережністю.

Нагадаймо, що після розмови з російським диктатором, Трамп говорив з Володимиром Зеленським. Президент України повідомив, що розмова була "хорошою", він наголосив президенту США, що Росія не хоче миру, водночас для України ключовими є саме гарантії безпеки.