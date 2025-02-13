Путін намагається перейти до іншого хазяїна, – в ОП про розмову з Трампом

Розмова Дональда Трампа та Владіміра Путіна була досить емоційною та не вплине на майбутні переговори. Однак вона завдала удару по "хазяїну" російського диктатора.

Таку думку 24 Каналу висловив радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що Кремль намагається "втекти" від однієї країни. Саме вона за час повномасштабного вторгнення здобула над ним певну владу, а також геополітичний статус.

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Від кого "втікає" Путін

Трамп та Путін провели телефонну розмову в той день, коли країна-агресорка здійснила обстріл України, зокрема Київщини. Радник голови ОПУ зауважив, що російські атаки для світу, в тому числі і США, стали буденністю, яка не викликає емоцій.

Водночас прагматизм Сполучених Штатів може привести адміністрацію Трампа до розуміння, що закінчити війну можна швидко, але лише на умовах Кремля та з російськими ультиматумами.

Закінчити війну швидко на умовах Росії – простішого завдання не існує. Однак це не додасть "балів", я не думаю, що США підуть цим шляхом,

– сказав Подоляк.

Радник голови ОПУ наголосив, що розмова Трампа з Путіним була емоційною та передбачуваною. Через це діалог не стане підґрунтям для майбутніх перемовин, де США матимуть прагматичну позицію. Тому не варто панікувати через цей діалог.

Після дзвінка цікава ситуація склалась саме для Китаю – Пекін думав, що Росія залежна від нього і що він є модератором важливих геополітичних процесів.

Тепер Путін намагається перейти до іншого хазяїна. Путін вже "погрався" з Китаєм, а хоче "перейти під" США,

– наголосив він.

Подоляк додав, що за час повномасштабного вторгнення Китай отримав певний політичний статус, тепер ж йому доведеться думати, як залишитись гравцем на рівні з США.