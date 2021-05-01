Розмова Джуліані з Єрмаком про "справу Байдена": ЗМІ опублікували стенограму

Американські ЗМІ оприлюднили повну стенограму розмови колишнього адвоката Трампа – Руді Джуліані – та Андрія Єрмака. Вона відбулася ще 22 липня 2019 року.

У BuzzFeed News пояснили, що стенограма створена українською стороною. Джерела видання у США та Україні підтвердили автентичність тексту, але попросили про анонімність.

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Подробиці про розмову

Вона стосувалася справи щодо Гантера Байдена – сина чинного президента США. Джуліані сподівався, що розслідуванням щодо нього займеться новий генпрокурор, призначений Зеленським.

Адвокат Трампа хотів, аби Єрмак переконав Зеленського "сказати потрібні для адміністрації слова". Мовляв, це допомогло б покращити стосунки між Україною та США.

Можливо, або навіть я впевнений, що це могло би бути добре для набагато кращих стосунків, коли б ми справді порозумілися,

– наголошував Джуаліані.

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