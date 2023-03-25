Ердоган у розмові з Путіним закликав його негайно припинити війну в Україні

Під час телефонної розмови із Путіним президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав його "негайного припинити" війну в Україні. Також він вкотре закликав диктатора до мирних переговорів.

25 березня Реджеп Тайіп Ердоган наголосив Путіну на необхідності "негайного припинення" бойових дій на території України.

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Ердоган закликав Путіна негайно закінчити війну

У заяві Управління комунікацій Туреччини мовиться, що під час телефонної розмови Ердоган повідомив президенту Володимиру Путіну, що "Туреччина надає великого значення негайному припиненню російсько-українського конфлікту шляхом переговорів".

Він також подякував Путіну за його "позитивну позицію щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи".

Про що ще домовились Путін та Ердоган

Повідомляється, що Ердоган і Путін обговорили "кроки зі зміцнення відносин між Туреччиною та Росією". Президент Туреччини заявив, що країни "можуть зробити подальші кроки на основі економічного співробітництва, узгодженого в Сочі", маючи на увазі їхню зустріч у серпні 2022 року.

Також під час цих переговорів Ердоган і Путін домовилися збільшити обсяг двосторонньої торгівлі до 100 мільярдів доларів і зробити конкретні кроки щодо зміцнення енергетичної, торгової та економічної співпраці.

Крім цього, сторони досягли угоди про використання російського рубля в торгівлі та підписали меморандум про взаєморозуміння щодо двосторонніх торговельно-економічних зв'язків.

Зауважимо, що минулого тижня "зернову угоду" продовжили ще на 120 днів. Проте у Росії чомусь запевняють, що вони погодили продовження угоди буцімто лиш на 60 днів. Також у повідомленні Кремля йдеться, що Ердоган висловив "розуміння" щодо принципового настрою Москви домогтися повного виконання домовленостей щодо усунення бар'єрів для сільськогосподарської продукції з Росії.

Туреччина, ООН, Росія та Україна підписали у Стамбулі у липні 2022 року угоду про відновлення експорту зерна з трьох українських портів, які були заблоковані Росією після повномасштабного вторгнення. За даними ООН, Україна в рамках угоди вже експортувала майже 25 мільйонів тонн зернових, переважно кукурудзи та пшениці.