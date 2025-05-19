Розмова між Путіним та Трампом почалася

В понеділок, 19 травня, почалася розмова Трампа і Путіна. Вони проводять її в телефонному режимі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AP. Там інформують про це з посиланням на Білий дім.

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Розмова Путіна і Трампа

Президент США Дональд Трамп почав розмову телефоном із главою Кремля Владіміром Путіним.

Як пише Associated Press, вони планують обговорити питання припинення війни в Україні. Після цієї розмови Трамп має намір зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському.

Раніше повідомлялося, що самі телефонні переговори Трампа і Путіна мали початися о 17:00 за київським часом.