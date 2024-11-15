Шольц був посланцем: про що міг говорити канцлер Німеччини з Путіним

Олаф Шольц і Владімір Путін провели телефонну розмову, яка тривала близько години. Це була перша розмова німецького канцлера та російського диктатора за майже два роки.

Поки особливих деталей щодо їхнього спілкування немає. Але як розповів 24 Каналу кандидат політичних наук, експерт-міжнародник, стає зрозуміло, що Шольц намагається ефективно впливати на ситуацію в Європі так, як це було раніше.

До теми Зеленський начебто просив Шольца не дзвонити Путіну: у МЗС відреагували

Про що міг говорити Шольц і Путін

"Шольц міг виконувати роль "рупора" того, що може відбутися найближчим часом в контексті переговорного процесу та в контексті альтернативи у випадку, якщо Путін не захоче йти на компроміси", – припустив Станіслав Желіховський.

Зараз у німецького канцлера більше розв'язані руки, тому розмова точно не була зі слабкої позиції. Німеччина залишається локомотивом Європейського Союзу, вона є одним із ключових членів Північноатлантичного Альянсу в Європі. Ба більше, ця країна є другою за обсягами допомоги Україні під час повномасштабної війни.

Я думаю, що Шольц міг надсилати послання. Можливо, навіть з позиції, що якщо Путін не піде на якісь домовленості, то офіційний Берлін може відправити в Україну далекобійну артилерію і дозволити її застосування,

– зауважив експерт-міжнародник.

До того ж змінилася влада у США. Дональд Трамп зацікавлений у мирному врегулюванні війни, але навряд чи він піде на поступки Путіну. Відповідно Шольц міг виконувати роль посланця та наголосити на тому, що новий уряд, який незабаром прийде до влади у Німеччині, відповідатиме новим реаліям.

"Можемо говорити, що Захід зараз вступає у нову фазу. Поки на чолі ключових держав ще є старі лідери, вони можуть спробувати вмовити Путіна та його союзників до переговорів", – сказав Станіслав Желіховський.

Розмова Путіна і Шольца: що відомо