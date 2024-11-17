"Мало що змінилося в поглядах Путіна": Шольц прокоментував свою розмову з російським президентом

Олаф Шольц пояснив своє рішення зв’язатися з Путіним напередодні виборів. Канцлер зазначив, що розмова не змінила позиції президента Росії щодо війни в Україні.

17 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц провів розмову з президентом Росії Владіміром Путіним вперше за майже два роки. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Reuters.

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Що відомо про дзвінок Путіна і Шольца

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував свою нещодавню розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, зазначивши, що розмова не дала ознак змін у ставленні Кремля до війни в Україні.

Шольц, у відповідь на критику свого рішення зателефонувати Путіну, заявив, що цей крок був необхідний з політичного погляду, адже він хотів підтвердити, що підтримка України з боку Європи та Німеччини не ослабне.

Розмова була дуже детальною, але сприяла визнанню того, що мало що змінилося в поглядах президента Росії на війну – і це не дуже хороша новина,

– зазначив Канцлер.

Цей дзвінок став першим прямим контактом між лідерами двох країн за останні два роки. Шольц висловив переконання, що важливо було показати, що Німеччина не припинить підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією.

Зверніть увагу! Німецький лідер додав, що в умовах можливого повернення Дональда Трампа до Білого дому важливо було не залишати Європу без контакту з Росією на тлі зростального політичного тиску з боку популістів.

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