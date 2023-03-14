Потрібні хороші відносини з КНР, – політтехнолог про можливу розмову Сі Цзіньпіна та Зеленського

За даними видання The Wall Street Journal, глава Китаю Сі Цзіньпін планує поговорити із Президентом України Володимиром Зеленським уперше за час повномасштабного вторгнення Росії. Та така розмова може бути на користь Україні.

Так у коментарі 24 Каналу заявив політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, Україні, тим паче в період війни, треба хороші відносини з КНР.

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"Нам в будь-якому випадку зараз, потім треба хороші відносини із Китаєм. Такої важливості для Китаю Україна не має. У нього свої пріоритети. Одним із яких, далеко не першим, є, зокрема, Росія", – сказав він.

Політтехнолог переконаний, що одним із пріоритетів КНР є і Білорусь.

"Ймовірно, навіть більш важлива, ніж Росія для Китаю, адже вони обрали Білорусь як виробничий хаб в Європі", – заявив Шейтельман.

Відносини України та Китаю

Він зауважив, що Україна ніколи не мала особливих відносин з Китаєм. Мовляв, навпаки, щойно наша держава почала орієнтуватися на ЄС, увійшла в коаліцію, щоби звільнитися від китайських технологій в інфраструктурі.

"Від технологій компанії Huawei, проти якої були введені санкції американцями. І навпаки перейти на західні "чисті" мережі. "Чисті" від китайського шпіонажу", – розказав Михайло Шейтельман.

Він зауважив, що Китаю це не подобається. Через це не можна сказати, що ми були близькі із КНР.

Майбутній фундамент

"Тому нинішні переговори, ймовірно, закладуть певний майбутній фундамент. Вони не розв'яжуть проблему війни", – сказав політтехнолог.

На його думку, Китай не може бути успішним посередником в цих переговорах, не може бути тією країною, яка домовиться з обома сторонами.

"Це просто не його роль. Не його робота. Але Китай буде важливим фактором", – розказав політтехнолог.

Політтехнолог розказав, які відносини треба Україні з Китаєм: дивіться відео

Яку позицію вимагають від Китаю

Шейтельман додав, що мовиться про те, що Індія долучиться до санкційних зусиль цивілізованого світу проти Росії.

"Індія тепер буде закупляти нафту у Росії лише за ціною, не вищою за межу – 60 доларів. Індія не буде допомагати Росії обходити інші санкції", – зазначив він.

Політтехнолог зауважив, що нині США та світ добиваються від Китаю такої ж позиції.

Не перестати торгувати з Росією, але не дозволяти їм обходити санкції й торгувати лише згідно з тарифами, які визначає цивілізований світ,

– сказав Михайло Шейтельман.

За його словами, це те, на що китайців умовляють європейці та американці.

"Їх не можна умовити словами: "Росія вчиняє геноцид". Їм зовсім немає діла до того, що Росія вчиняє геноцид", – розказав політтехнолог.

Китаю треба практичність

Він переконаний, що китайці – люди практичні, їм треба практичні досягнення в обмін на те, що вони певним непрямим способом підтримають санкції.

Це, напевно, головний фронт у відносинах із Китаєм. Головні сили – американці, потім європейці. Тому ми тут не дуже важливі, але як впишемося в це – буде залежати від розмови,

– заявив Михайло Шейтельман.

Він назвав приємним моментом те, що з Україною погодилися говорити.

Яка має бути позиція України

Політтехнолог упевнений, що Україні треба бути "тихою" у питанні з КНР, адже ми не можемо змушувати Китай.

"Китайці єдині, кого не можна ні до чого змусити, адже вони абсолютно самодостатні. У них є все, їм ніхто не треба. Так, коли вони мають стосунки з іншими країнами – вони розвиваються швидше", – заявив він.

Михайло Шейтельман вважає, що позиція України має бути поруч із позицією Євросоюзу.

"От є позиції країн ЄС або консолідована позиція Єврокомісії. Ми маємо отримати із Брюсселю, зачитувати, що там написано, і ставити свій підпис також. От і все", – розказав політтехнолог.

На його думку, Україна має право брати участь у напрацюванні позиції ЄС.

Ми маємо звертатися до ЄС і говорити: "Шановний Євросоюзе, додайте у відносини з Китаєм, будь ласка, ще певні кроки, пропозиції,

– сказав він.

Шейтельман зауважив, що з цим Україна не має йти самостійно до КНР, а робити все через ЄС. Мовляв, тоді в нас буде набагато більше шансів бути почутими Китаєм.

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