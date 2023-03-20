За Україною стоїть армада союзників: чого Сі Цзіньпін спробує досягти у розмові із Зеленським
Сі Цзіньпін 20 березня прилетів до Москви, де зустрічається з Владіміром Путіним. Є інформація про те, що після переговорів з очільником Кремля він проведе телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським.
Колишній співробітник СБУ та експерт "Українського інституту майбутнього" Іван Ступак припустив, що Сі Цзіньпін не буде говорити з лідером України мовою ультиматумів. Про це він розповів 24 Каналу.
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Китай зможе грати потужну роль
Експерт наголосив, що якби за Україною не стояла армада союзників – 50 країн, Євросоюз, США – Китай міг би поставити питання руба, мовляв, "або Україна погоджується на певні умови закінчення війни, які Китай погодить з Росією, або України не буде".
На його думку, китайський лідер буде зважати на те, що Україна має велику підтримку в світі, а також на ту кількість зброї, яка зараз спрямовується до нашої країни.
Візит Сі Цзіньпіна до Росії: дивіться відео
"Скоріш за все Сі Цзіньпін спробує самостійно досягти проміжного результату. А саме запропонувати щось президенту України з розрахунком, що Зеленський погодить не увесь їхній "мирний план", а принаймні якусь його частку. І це дасть голові Китаю гарні "карти в руки" і він зможе грати потужну роль у спробі загасити цю війну", – наголосив Іван Ступак.
Візит Сі Цзіньпіна до Москви: важливе
- Політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман наголосив, що очільник Китаю Сі Цзіньпін не просто так обрав цей час, щоб здійснити візит до Росії. Так, невдовзі має розпочатися анонсований контрнаступ України. На його думку, Сі розуміє, що після програшу у війні путінський режим вже ніщо не зможе врятувати.
- Військовий експерт Юрій Федоров зауважив, що Пекін хоче виступити як посередник, який успішно завершить війну Росії проти України. З цим бажанням Сі Цзіньпінь прилетів у Москву, це головне завдання візиту. Усе інше не має особливого значення.
- Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок вважає, що Сі Цзіньпін і Путін будуть говорить про щось на кшталт, що не допустили НАТО до кордонів Росії та іншу маячню. В Росії вже давно готують цю думку, що вони послабили Україну, знизили її промисловий потенціал, не допустили НАТО тощо.