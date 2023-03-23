Що може змінити діалог Зеленського та Сі Цзіньпіна: припустили сценарій

Діалог між Китаєм та Україною не означатиме моментальне зупинення бойових дій. Але він міг би дати Україні часову преференцію.

Про це 24 Каналу розповів політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він наголосив, що Росія дуже залежна від Китаю, особливо у часовому питанні.

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Діалог дасть Україні час

Ймовірна розмова Сі Цзіньпіна та Володимира Зеленського може призвести до зменшення інтенсивності бойових дій в Україні. Звісно, це не означатиме повне припинення боїв. Але це все ще може бути дуже корисним.

Швидкість нарощування військової спроможності у нас в рази більша ніж в Росії. Це розуміє і Китай, і Росія,

– підкреслив Валерій Клочок.

Безперечно, Москва могла призвати 500 тисяч осіб, проте не зможе забезпечити їм належного озброєння. Для Росії в цьому питанні важливий Китай.

А початок діалогу між Сі Цзіньпіном та Зеленським може суттєво змінити часові рамки підготовки до майбутнього широкомасштабного наступу з боку Росії. В оцьому питанні Кремль дуже залежний від Китаю.

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Важливість діалогу

В перспективі українсько-китайський діалог може призвести й до багатьох не дуже приємних для Кремля процесів у Росії.

"Починаючи цей діалог, ми отримуємо собі преференції часові, у позиціюванні і так далі. Це важливо. Такий сценарій міг би розвиватися", – зазначив Клочок.

В незручній позиції зараз є Сполучені Штати Америки. Вони дещо втратили своє домінування на Близькому Сході через підписання контрактів з Іраном та Саудівською Аравією. Політексперт додав, що на Близькому Сході також можна очікувати різних сценаріїв, як, до прикладу, військової операції Ізраїлю проти Ірану.

Тим часом Іран продовжує надсилати підтримку Росії. Про це зокрема повідомили у Головному управлінні розвідки. Нещодавно Іран поставив Росії тисячу та окремі комплектувальники для виготовлення боєприпасів.

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