Укр Рус
24 Канал Новини України "Вирішальна" розмова Путіна і Трампа стартувала: усе, що відомо
19 травня, 17:40
19

"Вирішальна" розмова Путіна і Трампа стартувала: усе, що відомо

Анастасія Колеснікова

19 травня Дональд Трамп проведе розмову із Владіміром Путіним. Очікуються, що вони обговорять припинення вогню в Україні. Самі телефонні переговори заплановані на 17:00 за київським часом.

Після розмови із Путіним Трамп зателефонує Зеленському, а потім також поговорить з лідерами країн-членів НАТО, передає 24 Канал.

Дивіться також Зеленський провів нараду за підсумками зустрічі з Росією у Стамбулі 

17:51, 19 травня

Трамп запропонує путіну економічні вигоди і відновлення відносин з усім світом, заявив Венс.

17:39, 19 травня

Розмова Трампа і Путіна почалася

Розмова Трампа і Путіна розпочалася на 40 хвилин пізніше, ніж очікувалося. Про це повідомив представник Білого дому, передає Reuters.

17:12, 19 травня

Аналітик Sky News з питань оборони та безпеки Майкл Кларк припускає, що основною темою розмови буде організація саміту.

Раніше сьогодні Білий дім заявив, що Трамп відкритий до зустрічі з російським лідером.

Однак російські державні ЗМІ з посиланням на Кремль повідомили, що наразі підготовка такої зустрічі не ведеться.

Путін хоче провести саміт якомога швидше, щоб "вийти з ізоляц", але чим раніше його скличуть, тим більший тиск буде на нього, аби погодитися на припинення вогню, – сказав Кларк.

За його словами, диктатор намагатиметься маніпулювати як датою, так і форматом будь-якого саміту з Трампом, щоби отримати якомога більше простору для продовження бойових дій.

16:52, 19 травня

Американський кореспондент Джеймс Метьюз виокремив дві заяви, що пролунали з Вашингтона за останню годину, які, за його словами, "викличуть занепокоєння" в Києві.

Прессекретарка Білого дому Каролін Левітт, спілкуючись із журналістами кілька хвилин тому, отримала запитання: чи є Володимир Путін "хорошим чи поганим хлопцем".

"Вона не дала відповіді на це питання", — зазначив Метьюз.

Але є ще один момент, на який варто звернути увагу — це заява Джей Ді Венса.

"Він сказав ось що: ми усвідомлюємо, що в цій війні  певна тупикова ситуація. Я думаю, що президент скаже Володимиру Путіну: "Слухай, ти серйозно? Ти справді налаштований на це?".

"Ну, я думаю, ми вже маємо відповідь Володимира Путіна — сьогодні, вчора, позавчора і в попередні місяці", — додав Метьюз, маючи на увазі постійні російські удари по Україні.

"Отже, я б охарактеризував цю розмову — якщо її справді проведуть у такому тоні – як надто пасивну, на мій погляд, для Києва та інших європейських столиць, які очікують від Дональда Трампа більш рішучих дій", — сказав Метьюз.

16:50, 19 травня

Венс очікує, що Трамп запитає Путіна, чи той "серйозно" налаштований на мир

Джей Ді Венс виступив із заявою щодо війни в Україні — він попередив, що якщо Росія не буде "готова до діалогу", то "зрештою США доведеться сказати: це не наша війна".

Він також додав, що Володимир Путін — який має поговорити з Дональдом Трампом протягом наступних 40 хвилин — "схоже, не знає, як вийти з цієї війни".

"Ми розуміємо, що склалася певна безвихідна ситуація", — сказав він журналістам перед відльотом з Італії після зустрічі з Папою Львом.

"І я думаю, що президент скаже президентові Путіну: "Послухай, ти серйозно? Ти справді цього хочеш?".

16:47, 19 травня

Президент Трамп ясно дав зрозуміти, що його мета – домогтися припинення вогню і покласти край цій війні, –  речник Білого дому Лівітт про майбутню телефонну розмову президента США з путіним

Він втомився і розчарований в обох сторонах конфлікту. Президент і його команда доклали величезних зусиль, щоб вирішити цю дуже складну війну, яка почалася через слабкість попередньої адміністрації,
– додала вона.

16:30, 19 травня

Розмова Трампа з Путіним та Зеленським може розпочати реальні мирні переговори, – ОП

Михайло Подоляк вважає, що розмови Трампа з Путіним та Зеленським можуть розпочати реальні мирні переговори, хоча війна навряд чи закінчиться цього дня.

Подоляк зазначив, що зустріч української та російської делегацій у Туреччині була "імітацією" переговорів, і що Путіна неможливо переконати, а тільки змусити прийняти рішення.

16:28, 19 травня

Трамп зателефонує Зеленському після розмови з путіним, – Білий дім

У відомстві додали, що президент США відкритий до зустрічі з Путіним.

Також Трамп зробить публічні заяви за підсумками телефонних розмов.
 