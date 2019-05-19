"Вирішальна" розмова Путіна і Трампа стартувала: усе, що відомо
19 травня Дональд Трамп проведе розмову із Владіміром Путіним. Очікуються, що вони обговорять припинення вогню в Україні. Самі телефонні переговори заплановані на 17:00 за київським часом.
Після розмови із Путіним Трамп зателефонує Зеленському, а потім також поговорить з лідерами країн-членів НАТО, передає 24 Канал.
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Трамп запропонує путіну економічні вигоди і відновлення відносин з усім світом, заявив Венс. Розмова Трампа і Путіна розпочалася на 40 хвилин пізніше, ніж очікувалося. Про це повідомив представник Білого дому, передає Reuters. Аналітик Sky News з питань оборони та безпеки Майкл Кларк припускає, що основною темою розмови буде організація саміту. Раніше сьогодні Білий дім заявив, що Трамп відкритий до зустрічі з російським лідером. Однак російські державні ЗМІ з посиланням на Кремль повідомили, що наразі підготовка такої зустрічі не ведеться. Путін хоче провести саміт якомога швидше, щоб "вийти з ізоляц", але чим раніше його скличуть, тим більший тиск буде на нього, аби погодитися на припинення вогню, – сказав Кларк. За його словами, диктатор намагатиметься маніпулювати як датою, так і форматом будь-якого саміту з Трампом, щоби отримати якомога більше простору для продовження бойових дій. Американський кореспондент Джеймс Метьюз виокремив дві заяви, що пролунали з Вашингтона за останню годину, які, за його словами, "викличуть занепокоєння" в Києві. Прессекретарка Білого дому Каролін Левітт, спілкуючись із журналістами кілька хвилин тому, отримала запитання: чи є Володимир Путін "хорошим чи поганим хлопцем". "Вона не дала відповіді на це питання", — зазначив Метьюз. Але є ще один момент, на який варто звернути увагу — це заява Джей Ді Венса. "Він сказав ось що: ми усвідомлюємо, що в цій війні певна тупикова ситуація. Я думаю, що президент скаже Володимиру Путіну: "Слухай, ти серйозно? Ти справді налаштований на це?". "Ну, я думаю, ми вже маємо відповідь Володимира Путіна — сьогодні, вчора, позавчора і в попередні місяці", — додав Метьюз, маючи на увазі постійні російські удари по Україні. "Отже, я б охарактеризував цю розмову — якщо її справді проведуть у такому тоні – як надто пасивну, на мій погляд, для Києва та інших європейських столиць, які очікують від Дональда Трампа більш рішучих дій", — сказав Метьюз. Джей Ді Венс виступив із заявою щодо війни в Україні — він попередив, що якщо Росія не буде "готова до діалогу", то "зрештою США доведеться сказати: це не наша війна". Він також додав, що Володимир Путін — який має поговорити з Дональдом Трампом протягом наступних 40 хвилин — "схоже, не знає, як вийти з цієї війни". "Ми розуміємо, що склалася певна безвихідна ситуація", — сказав він журналістам перед відльотом з Італії після зустрічі з Папою Львом. "І я думаю, що президент скаже президентові Путіну: "Послухай, ти серйозно? Ти справді цього хочеш?". Президент Трамп ясно дав зрозуміти, що його мета – домогтися припинення вогню і покласти край цій війні, – речник Білого дому Лівітт про майбутню телефонну розмову президента США з путіним Він втомився і розчарований в обох сторонах конфлікту. Президент і його команда доклали величезних зусиль, щоб вирішити цю дуже складну війну, яка почалася через слабкість попередньої адміністрації, Михайло Подоляк вважає, що розмови Трампа з Путіним та Зеленським можуть розпочати реальні мирні переговори, хоча війна навряд чи закінчиться цього дня. Подоляк зазначив, що зустріч української та російської делегацій у Туреччині була "імітацією" переговорів, і що Путіна неможливо переконати, а тільки змусити прийняти рішення. У відомстві додали, що президент США відкритий до зустрічі з Путіним. Також Трамп зробить публічні заяви за підсумками телефонних розмов.
Розмова Трампа і Путіна почалася
Венс очікує, що Трамп запитає Путіна, чи той "серйозно" налаштований на мир
– додала вона.
Розмова Трампа з Путіним та Зеленським може розпочати реальні мирні переговори, – ОП
Трамп зателефонує Зеленському після розмови з путіним, – Білий дім
Трамп запропонує путіну економічні вигоди і відновлення відносин з усім світом, заявив Венс.
Розмова Трампа і Путіна розпочалася на 40 хвилин пізніше, ніж очікувалося. Про це повідомив представник Білого дому, передає Reuters.
Аналітик Sky News з питань оборони та безпеки Майкл Кларк припускає, що основною темою розмови буде організація саміту.
Раніше сьогодні Білий дім заявив, що Трамп відкритий до зустрічі з російським лідером.
Однак російські державні ЗМІ з посиланням на Кремль повідомили, що наразі підготовка такої зустрічі не ведеться.
Путін хоче провести саміт якомога швидше, щоб "вийти з ізоляц", але чим раніше його скличуть, тим більший тиск буде на нього, аби погодитися на припинення вогню, – сказав Кларк.
За його словами, диктатор намагатиметься маніпулювати як датою, так і форматом будь-якого саміту з Трампом, щоби отримати якомога більше простору для продовження бойових дій.
Американський кореспондент Джеймс Метьюз виокремив дві заяви, що пролунали з Вашингтона за останню годину, які, за його словами, "викличуть занепокоєння" в Києві.
Прессекретарка Білого дому Каролін Левітт, спілкуючись із журналістами кілька хвилин тому, отримала запитання: чи є Володимир Путін "хорошим чи поганим хлопцем".
"Вона не дала відповіді на це питання", — зазначив Метьюз.
Але є ще один момент, на який варто звернути увагу — це заява Джей Ді Венса.
"Він сказав ось що: ми усвідомлюємо, що в цій війні певна тупикова ситуація. Я думаю, що президент скаже Володимиру Путіну: "Слухай, ти серйозно? Ти справді налаштований на це?".
"Ну, я думаю, ми вже маємо відповідь Володимира Путіна — сьогодні, вчора, позавчора і в попередні місяці", — додав Метьюз, маючи на увазі постійні російські удари по Україні.
"Отже, я б охарактеризував цю розмову — якщо її справді проведуть у такому тоні – як надто пасивну, на мій погляд, для Києва та інших європейських столиць, які очікують від Дональда Трампа більш рішучих дій", — сказав Метьюз.
Джей Ді Венс виступив із заявою щодо війни в Україні — він попередив, що якщо Росія не буде "готова до діалогу", то "зрештою США доведеться сказати: це не наша війна".
Він також додав, що Володимир Путін — який має поговорити з Дональдом Трампом протягом наступних 40 хвилин — "схоже, не знає, як вийти з цієї війни".
"Ми розуміємо, що склалася певна безвихідна ситуація", — сказав він журналістам перед відльотом з Італії після зустрічі з Папою Львом.
"І я думаю, що президент скаже президентові Путіну: "Послухай, ти серйозно? Ти справді цього хочеш?".
Президент Трамп ясно дав зрозуміти, що його мета – домогтися припинення вогню і покласти край цій війні, – речник Білого дому Лівітт про майбутню телефонну розмову президента США з путіним
Він втомився і розчарований в обох сторонах конфлікту. Президент і його команда доклали величезних зусиль, щоб вирішити цю дуже складну війну, яка почалася через слабкість попередньої адміністрації,
Михайло Подоляк вважає, що розмови Трампа з Путіним та Зеленським можуть розпочати реальні мирні переговори, хоча війна навряд чи закінчиться цього дня.
Подоляк зазначив, що зустріч української та російської делегацій у Туреччині була "імітацією" переговорів, і що Путіна неможливо переконати, а тільки змусити прийняти рішення.
У відомстві додали, що президент США відкритий до зустрічі з Путіним.
Також Трамп зробить публічні заяви за підсумками телефонних розмов.