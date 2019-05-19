"Вирішальна" розмова Путіна і Трампа стартувала: усе, що відомо

19 травня Дональд Трамп проведе розмову із Владіміром Путіним. Очікуються, що вони обговорять припинення вогню в Україні. Самі телефонні переговори заплановані на 17:00 за київським часом.

Після розмови із Путіним Трамп зателефонує Зеленському, а потім також поговорить з лідерами країн-членів НАТО, передає 24 Канал.

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