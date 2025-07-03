"Вікно можливостей для Трампа": чого лідер США очікував досягнути від розмови з Путіним

У четвер, 3 липня, відбулась телефонна розмова Дональда Трампа та Володимира Путіна. Ймовірно, президент США очікував, що домовиться із кремлівським диктатором про зустріч, однак цього не сталося.

Якщо не вдалося досягнути домовленості про зустріч, то це означає, що Росія продовжить імітувати мирні переговори з Україною. Таку думку 24 Каналу озвучив посол України в США у 2015 – 2019 роках Валерій Чалий.

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Трамп має зробити висновки

Валерій Чалий припустив, що Дональд Трамп очікував згоди на, як він вважає, фінальну зустріч щодо 30-денного припинення вогню. Очевидно, цього досягнути не вдалося. Тому Росія продовжить вдавати, що хоче переговорів. Також Путін продовжить випрошувати у Трампа зняття санкцій проти Росії та зупинку постачання зброї Україні.

Можливо, це відкрило вікно можливостей для Трампа говорити. Мені здається, він має зробити свої висновки з цієї розмови, судячи з сухого повідомлення. Поки не чутно про зустріч. Хоча я передбачав, що вони домовляться про особисту зустріч на цьому етапі,

– сказав експосол.

За його словами, Україні потрібно визначитися, як правильно протидіяти наративу Путіна. Для нашої держави небезпечний сценарій припинення військової допомоги.

Нагадаємо, під час розмови Дональд Трамп говорив про мир в Україні, але Володимир Путін заявив, що "не відступить від мети". Російський диктатор сказав, що нібито готовий продовжувати переговори з Україною. Також він наголосив на виконанні гуманітарних угод, досягнутих у Стамбулі. Можливу дату наступної зустрічі переговорних груп під час розмови не обговорювали. Також не говорили й про припинення постачання Штатами деяких видів зброї Україні.