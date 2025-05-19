Чому Путін говорив із Трампом з музичної школи в Сочі: Пєсков пояснив
- Путін говорив з Трампом телефоном понад 2 години, перебуваючи у музичній школі в Сочі.
- Пєсков пояснив, що візит Путіна в Сиріус збігся з терміном розмови, тому в музичній школі облаштували кабінет для переговорів.
19 травня між Путіним і Трампом відбулася телефонна розмова. Відомо, що диктатор говорив із американським лідером, перебуваючи у музичній школі в Сочі. У Кремлі пояснили такий дивний вибір місця для спілкування з президентом США.
Розмова Путіна і Трампа тривала понад 2 години. Увесь цей час диктатор перебував у музичній школі в Сиріусі, передає 24 Канал.
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Чому Путін говорив з Трампом у школі
Пєсков заявив, що президент, де б він не перебував, володіє усією інфраструктурою зв'язку – відкритого і призначеного для конфіденційних розмов, зокрема міжнародних.
Речник Путіна нагадав, що між США та Росією діє так звана "червона лінія". "Це захищена лінія, яка дозволяє вести переговори щодо самих чутливих питань", – пояснив Пєсков.
Також він додав, що у диктатора розпланований робочий графік. Сьогодні він займається питаннями Сиріуса. Його візит до цього містечка збігся по часу із назначеним терміном телефонної розмови з Трампом. Тому, каже Пєсков, Путін спілкувався з американським лідером, перебуваючи у музичній школі. Перед його прибуттям у навчальному закладі обладнали спеціальний кабінет, аби диктатор там міг провести переговори. Біля кабінету чергували співробітники ФСБ.
Кабінет, де Путін говорив із Трампом / Скриншот