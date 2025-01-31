Пєсков прокоментував чутки у ЗМІ щодо розмови Трампа та Путіна

Прессекретар очільника Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що розмови Дональда Трампа з Владіміром Путіним досі не було.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ. Зазначається, що відповідний коментар речник Путіна надав одному з пропагандистських видань.

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Розмови Трампа та Путіна досі не було

Дмітрій Пєсков прокоментував слова президента США про те, що той не обговорював з Путіним нещодавню авіакатастрофу у Вашингтоні.

Речник російського президента підтвердив, що розмови між сторонами наразі не було.

Нагадаємо, на брифінгу 30 січня один із журналістів запитав у Дональда Трампа, чи президент США вже говорив з Владіміром Путіним щодо смертельного зіткнення літаків. На що Трамп відповів, що не мав контакту з главою Кремля, а потім додав: "Не про це".

Варто зазначити, що після цієї неоднозначної відповіді президента США низка ЗМІ, зокрема російських пропагандистських, написала, що Путін і Трамп дійсно провели розмову.

До слова, раніше Дональд Трамп і Владімір Путін сигналізували, що найближчим часом проведуть телефонну розмову. Напередодні цього діалогу обидві сторони відстоюють свої позиції.