"Це вимушений дзвінок": про що можуть домовитися Трамп й Путін

Дональд Трамп збирається провести телефонну розмову із диктатором Владіміром Путіним. Це буде вимушений дзвінок, де президент США спробує досягти прогрес в мирних переговорах. Але чи йому це вдасться – є питання.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Тарас Загородній, зауваживши, що президент США загнав себе в пастку з мирними переговорами. Тепер там спробують викрутитися через дзвінок Трампа і Путіна.

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Чого очікувати від розмови Трампа і Путіна

Як наголосив Загородній, Трамп сам собі створив проблеми, коли почав тиснути на Україну з переговорами. Зеленський погодився зустрітися із Путіним. А російський диктатор просто взяв і не приїхав. На цьому тлі були сигнали від європейців та американців щодо жорстких санкцій, яких досі немає.

Там наговорили багато чого. Обіцяли багато санкцій. І тепер Трамп змушений телефонувати, щоб зберегти собі обличчя. Чи про щось вони домовляться? Путіну все одно на розмови про можливі санкції. З Росією так розмовляти не можна. Потрібно спершу ввести жорсткі санкції, які Трамп може запровадити, а вже потім говорити,

– зазначив Загородній.

Росія розуміє лише силу. Якби Сполучені Штати та Європи дійсно почали б різко тиснути на Росію, то там швидко б змінили свої вимоги.

Додамо, віцепрезидент США Джей Ді Венс зауважив, що переговори вже перебувають у глухому куті. На його думку, Трамп під час розмови з Путіним спробує з'ясувати, чи дійсно диктатор хоче миру. Також у CNN писали, що в Україні побоюються, що Трамп з Путіним спробують узгодити свій "мирний план" за спиною України.