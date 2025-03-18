Якщо розмова піде не за планом: чи натисне врешті Трамп на Путіна задля миру

Вже 18 березня має відбутися розмова Дональда Трампа та Владіміра Путіна щодо перемир'я на війні в Україні. Російський диктатор вже почав висувати додаткові умови.

Про це 24 Каналу розповів політолог Валерій Димов, зауваживши, що російський диктатор знову буцімто погоджується на ініціативу про перемир'я на 30 днів. Але одразу ж починає накидати різні додаткові вимоги.

До теми Трамп спробує переконати Путіна підтримати 30-денне перемир'я, але Росія висуває умови, – WSJ

Трамп досить цікаво поводиться

На думку Димова, Трамп зараз в певному сенсі виправдовується через дії Путіна. Поки схоже на те, що російський диктатор не хоче його слухатися.

Трампу не дуже приємно. Він починає виправдовуватися. Каже, що те, що він не дав Україні зброю, не вплинуло на ситуацію на Курщині. Розповідає якісь марення, що буде просити Путіна "випустити військових з оточення". Він досі намагається придумати віртуальні відмазки, щоб показати, який він крутий і як до нього дослухається Путін,

– підкреслив Димов.

Трампу важливо виглядати людиною, яка контролює ситуацію і виходить з неї переможцем. Якщо Путін продовжить викручуватися щодо припинення війни, то президент США цілком може піти на жорсткіші кроки.

Трамп явно не захоче програшу, як це сталося в Афганістані. Тому він буде змушений робити висновки. Йдеться не лише про санкції. А про жорсткий примус Путіна до миру,

– сказав Димов.

Додамо, за даними ЗМІ, Путін вимагатиме, аби США та союзники припинили постачання зброї для України щонайменше на 30 днів в обмін на тимчасове перемир'я.