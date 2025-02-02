Путін винайшов дивний спосіб "спілкування" з Трампом

Нещодавно Владімір Путін дав незвичне інтерв'ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну, сидячі на задньому сидінні машини. Це відео вирізнялось неякісною зйомкою та непрофесійним освітленням. Проте для Путіна це було не головне.

Голова фонду "Русь сидящая" Ольга Романова розповіла 24 Каналу, що такий формат зйомки використовується не в перше. Пов'язаний він з певними пересторогами та недовірливістю Владіміра Путіна.

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Нова стадія параної

"Все, що робить Путін в останні дні, – перемовляється з адміністрацією Дональда Трампа. Він замість телефону використовує телевізор", – підкреслила Романова.

Путіна вже досить давно, за її словами, знімають непрофесіонали, а саме – співробітники президентської охорони. Тільки їм він довіряє, на відміну від телеоператорів, навіть перевіреним.

З погляду телевізійника, дуже дивно розташована камера, виставлене світло, відбувається знімання. Видно, що ці люди – непрофесіонали. Тому ми з вами бачимо нову стадію параної,

– зауважила вона.

До слова. Владімір Путін записав дивне інтерв'ю, сидячи в темній машині, яке було знято непрофесійним оператором. Він говорив про перемовини, а також про нібито "нелегітимність" української влади. Через неї, за словами диктатора, виникає питання щодо "остаточного підписання документів" за результатами можливих переговорів.

Також, на її думку, це демонстрація всьому світу, що компетенції не важливі. Однак при цьому вигадуються якісь "спецефекти", і люди нібито "вперше" придумали, що кіно можна знімати в машині. Водночас Путіну на це начхати.

Для нього, як зазначила голова фонду "Русь сидящая", важливо щось передати Трампу. Є "підставка під мікрофон" і він в неї говорить: "Дональд, я хочу тобі сказати, що "в мене зараз є така от концепція, що ти на це скажеш?". Далі виходить Держсекретар США Марко Рубіо і каже на це, що, мовляв, "ми думаємо ось так".

У такий спосіб відбувається "спілкування", яке змінюється кожен день. І звичайно вже хочеться сказати: "Ну подзвоніть ви вже один одному",

– наголосила Ольга Романова.

Нагадаємо, що політолог Олександр Морозов прокоментував інтерв'ю Путіна в машині і його висловлювання щодо "нелегітимності" президентства Зеленського. На думку Морозова, неважливо як Путін "перекручує тему нелегітимності", адже він так робив і раніше у період між 2014 та 2022 роками. Кремлю було вигідно постійно наголошувати на тому, що буцімто "режим у Києві нелегітимний".