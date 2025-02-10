Зеленський відреагував на розмову Трампа з Путіним

Дональд Трамп визнав, що мав розмову із Путіним. Володимир Зеленський прокоментував заяву американця.

Дональд Трамп, перебуваючи на борту літака, поділився із журналістами, що вже говорив із Путіним. Щоправда, відмовився сказати, коли саме і скільки разів. Очільник США впевнений, що російський диктатор прагне покласти кінець війни і "дуже переживає" через втрати на фронті, передає 24 Канал із посиланням на пресконференцію Зеленського.

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Що сказав президент

У глави держави поцікавилися, що він думає з приводу розмови Трампа і Путіна, і чи це вплине якось на його стосунки із американським очільником.

Зеленський у відповідь наголосив, що "зараз важливо не жити чутками чи якимось месенджами медіа різних країн".

"Те, що вони спілкуються...ну, подивимося, хто, як і чи це так", – коротко підсумував політик.

Він додав, що йому наразі важлива робота команд України та США щодо розробки спільного бачення головних речей – як зупинити Путіна, як дати гарантії безпеки Україні.

Нагадаємо, що раніше президент вже висловлював своє ставлення до майбутньої зустрічі Трампа і Путіна. Він визнав, що вона матиме вплив на стосунки США та України. Зеленський підкреслив, що він сподівається на те, що відносини між країнами не будуть втрачені, адже Сполучені Штати – найбільша підтримка українського опору російській агресії. Водночас політик попередив, що Путін здатен зробити так, аби змусити увесь світ відчути, що вони програли. Компроміс з диктатором – це дуже небезпечний сигнал для інших авторитарних лідерів.

Політик підкреслив, що переговори Росії та США про Україну без України є дуже небезпечними. І Київ у будь-якому випадку на це реагуватиме.