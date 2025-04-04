Оточення Трампа виступає проти дзвінка Путіну до перемир'я в Україні, – NBC News

Оточення президента США Дональда Трампа радить не телефонувати очільнику Кремля Владіміру Путіну. Там вважають, що цього не варто робити, поки він не візьме на себе зобов'язання повністю припинити вогонь в Україні.

Варто зазначити, що, за словами двох офіційних осіб адміністрації, наразі розмова між Трампом та Путіним не запланована. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

Дивіться також Трамп може завершити війну в Україні, зробивши 2 нескладні кроки

Що кажуть в оточенні Трампа про розмову з Путіним

Офіційні особи адміністрації Трампа попереджають, що американський лідер може раптово вирішити, що хоче провести розмову з російським диктатором Путіним. Проте вони застерігають Трампа не робити цього і вважають, що телефонний дзвінок є не найкращою ідеєю.

Там додають, що розмова між політиками була б прийнятною лише в тому випадку, коли очільник Кремля повідомить Білому дому, що згоден на повне припинення вогню в російсько-українській війні.

Додамо, що раніше Трамп повідомив NBC News про те, що планує поговорити з Путіним цього тижня. Втім, зазначив, що "дуже злий" на нього. Це пов'язано з тим, що російський диктатор сказав нібито український президент Володимир Зеленський фактично має піти у відставку.

Варто зазначити, що 3 квітня переговорник Путіна Кирило Дмитрієв зустрівся з чиновниками Білого дому та законодавцями-республіканцями. Проте поки невідомо, чи був на зустрічі Трамп.

На прохання американського лідера Дмитрієв також зустрівся із сенаторами-республіканцями Ліндсі Гремом та Маркуейном Малліном. Як повідомили офіційні особи США, під час цієї зустрічі політики обговорювали умови завершення війни в Україні та вимоги Путіна щодо припинення вогню.