Росія використовує проти України надводні морські дрони: Залужний поговорив з Міллі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 11 лютого поспілкувався з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Зокрема, вони говорили про морські надводні дрони, які використовує Росія.

Розмова відбулася телефоном. Залужний поінформував Міллі про підсумки останньої ворожої масованої ракетної атаки, а також підкреслив значення засобів ППО і вкотре подякував за їхнє надання.

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Залужний поспілкувався з Міллі

Під час розмови з Міллі Залужний поділився занепокоєнням у зв'язку з використанням Росією морських надводних дронів. Адже вони створюють загрозу цивільному судноплавству в Чорному морі.

Ми також обговорили перебіг бойових дій. Найбільш напружена ситуація сьогодні на Донецькому напрямку, тут противник здійснює щодня до 50 атак. Запеклі бої тривають в районі Вугледара і Марʼїнки. Ми надійно тримаємо оборону,

– зауважив Головнокомандувач.

За його словами, на деяких ділянках фронту Силам оборони вдалося відновити раніше втрачені позиції й закріпитися там. Попри постійний тиск окупантів, українські бійці продовжують утримувати під контролем Бахмут. Окрім цього, вони вживають заходів для стабілізації лінії фронту довкола міста.

"Запорука успіху на полі бою – ефективне вогневе ураження, що потребує відповідної кількості озброєння та боєприпасів. Подякував генералу Міллі за розуміння потреб Сил оборони для відсічі російської збройної агресії, значний персональний внесок у наближення нашої Перемоги та непохитну підтримку України", – підсумував Залужний.

Коротко про ситуацію на фронті