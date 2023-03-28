Більше, ніж просто "поговорити": чому Сі Цзіньпін боїться дзвонити Зеленському

Після зустрічі Сі Цзіньпіна та Владіміра Путіна почалося обговорення можливої розмови лідера КНР та президента України. Цей дзвінок важливий з багатьох причин.

Після ймовірної розмови Володимира Зеленського та Сі Цзіньпіна, Китай не зможе представляти інтереси нейтральних країн. Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян.

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Важливість розмови Зеленського і Сі Цзіньпіна

20 – 22 березня після того, як Сі Цзіньпін приїхав до Москви на зустріч із Владіміром Путіним, почала з'являтися інформація про можливу розмову лідера КНР із Президентом України Володимиром Зеленським. Зокрема, нещодавно керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що в ОП очікують на розмову найближчим часом.

За словами Олега Саакяна, українська зовнішня політика стає більш проактивною.

Іноді вона трішки "показує зуби", іноді – показує слабкі сторони, адже, звісно, вони ще є. Але все-таки вона вже не займає позицію "прикинутися мертвою, щоб ніхто нас не чіпав",

– зазначив політолог.

Для України потрібно, хоч і не критично, отримати дзвінок Китаю. Це важливо з декількох причин, які наводить політолог:

Китай не "зіскочить з гачка" нейтральної сторони в російсько-українській війні;

нейтральної сторони в російсько-українській війні; це зменшує простір для маневру Китаю, якщо він підкріплює свій образ посередника;

для маневру Китаю, якщо він підкріплює свій образ посередника; негативно "підвищує ціну", якщо Китай захоче допомогти Росії воєнним чином;

зменшує простір для маневру в тому, щоб поставити Захід "на розтяжку" між Тайванем та Україною.

Ймовірно тому, на думку Саакяна, Зеленський на пресконференції відповів на запитання китайської журналістки, наголосивши, що чекає на дзвінок Сі Цзіньпіна для обговорення "мирного плану". Така позиція, додав політолог, вигідна Україні як ресурс для розмови із західними партнерами. Вони також зацікавлені у тому, щоб у Китаю зменшилась можливість маневру.

Олег Саакян про можливу розмову Зеленського та Сі: дивіться відео

Китай стане стороною конфлікту

Китай же не зацікавлений у тому, щоб брати "мертвонароджений" сценарій, який був потрібен виключно для того, аби відпозиціонуватися від Росії та США і грати на третіх ринках. Мається на увазі на глобальному Півдні, згуртовуючи країни, які хочуть залишатися нейтральними та не ставати на бік Росії чи Сполучених Штатів.

"По населенню – це найбільша частина світу, економічно та воєнно – ні, але за кількістю людей – так. Якщо Китай зараз входить в цей переговорний процес, то він понижується в статусі як глобальний гравець, який хоче говорити над "головою" України, США та Росії, і опускається до розмови з Києвом", – пояснив Саакян.

В цьому випадку, додає політолог, Пекін стає посередником між Росією та Україною і бере на себе певні іміджеві зобов'язання.

Дзвінок Зеленському – це більше, ніж просто поговорити. Не зважаючи на те, про що саме говоритимуть. Вони можуть просто підняти слухавку, привітатися та одразу покласти слухавку,

– наголосив Олег Саакян.

Навіть у такому випадку Китай не зможе бути голосом нейтральних країн, бо стане стороною конфлікту.

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