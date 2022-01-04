Розмовлятиме із Росією, – Павло Клімкін про канцлера Німеччини Олафа Шольца і Україну

У Німеччині до влади прийшла нова адміністрація. Політсила Олафа Шольца встигла утворити коаліцію з 3 партій, а прагматичний канцлер тепер визначатиме напрямок зовнішньої політики, зокрема і у відносинах з Росією та Україною.

Таку думку в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі озвучив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін. За його словами, з Шольца досить непоганий перемовник.

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"Він розмовлятиме із Росією – достатньо послідовно, без здачі, але без підняття емоційних ставок", – зауважив Клімкін.

Чіткі позиції України

Ексглава МЗС України переконаний, що німецький канцлер добре виконуватиме свою роботу. Однак йому ще потрібно увійти в курс справ, оскільки раніше зовнішньою політикою він не займався.

Багато залежатиме від того, з ким він працюватиме,

– підкреслив Клімкін.

Політик наголосив, що Володимиру Зеленському потрібно чітко пояснити позицію України щодо Росії. Зокрема акцентувати на ставках, опціях, варіантах та усіх можливих сценаріях.

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