Росія на фінішній прямій свого розвитку, – ексглава МЗС України Огризко прогнозує розпад імперії
Джерело:GDIP Media Center
Розпочавши війну проти України, Путін лише підштовхнув власну імперіалістичну державу ближче до провалля, у яке вона може звалитися. Сьогодні ця країна уже перебуває на фінішній прямій свого розвитку.
Про це, зокрема, розповів під час круглого столу "Розпад росії: чому цього не варто боятися…" ексміністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко. Він підкреслив, що ця імперія з часом таки розпадеться.
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Причина для розвалу Росії не одна
Розвалиться країна-терористка на шматки, за словами Володимира Огризка, "в силу багатьох обставин".
Сьогодні для мене особисто є абсолютно очевидно – Росія вийшла на фінішну пряму свого теперішнього розвитку. І, безумовно, в силу багатьох обставин розвалиться на шматки,
– підкреслив ексглава МЗС України.
Мовиться, серед іншого, про те, що у цієї сучасної імперії просто-напросто уже зараз не вистачає практично внутрішніх ресурсів для підтримання своєї життєдіяльності у сьогоднішній формі. Мовиться, серед іншого, й про демографічну кризу, про яку російське керівництво говорило не один рік.
Каталізатором можуть стати різні речі
У своїй впевненості щодо розвалу "гнилої російської імперії" Володимир Огризко також зазначив, що причиною занепаду можуть бути різні речі.
Як це станеться, через що це станеться: через Пригожина чи через похід російського легіону на Воронеж чи на Москву, чи через інші обставини – це вже питання двадцять друге,
– сказав він.
Однак ексглава МЗС України підкреслив, що через дисбаланс у самій політичній структурі Росії як тільки захитається центр – впаде все: "Як тільки влада центру почне слабшати – конструкція розвалиться".
Круглий стіл "Розпад Росії: чому цього не варто боятися. Причини, виклики, наслідки…": відео
Народи Росії підіймають голови
- Цікаво, що у Бурятії жителі почали виступати за національну федералізацію. Вони самі хочуть визначати подальшу долю державного утворення та виступають за проведення референдуму.
- Ба більше, на початку березня 2023 року одразу 5 республік Росії (Кенігсберг, Інгрія, Кубань, Сибір та Урал) влаштували референдум за незалежність. Його результати вражають.
- При цьому ці 5 регіонів здійснюють свою діяльність із гаслами: "Досить годувати Москву! Досить дохнути за Кремль!". Як зазначили ініціатори референдуму, жителі регіонів мають право отримувати вигоди від свого місця розташування, торгувати з країнами ЄС та зміцнювати свій добробут.
- Стало відомо, що участь в голосуванні взяло щонайменше 5,6 мільйона громадян Росії.