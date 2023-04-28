"Чорний лебідь" з'явиться там, де не чекаємо, – військовий експерт про ймовірний розпад Росії

Росіяни застрягли у "тупіковій гілці еволюції". Та єдині для них "ліки" – це розпад Росії, позбавлення їх ядерної зброї і проходження так званої "санації", в першу чергу, ідеологічної. Тобто – очищення від "величі" щонайменше 2 – 3 поколінь.

Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Петро Черник. Він переконаний, що країна-агресорка 100% розпадеться, але, на жаль, не зараз.

Дивіться також Тоді буде і кінець війни, – головнокомандувач Естонії прогнозує розпад Росії на маленькі шматки

"Не можу спрогнозувати. Надскладні світові геополітичні процеси", – розповів Черник.

На думку військового експерта, найстрашніше, що робили росіяни в цьому історичному циклі, то це те, що вони перекреслили кінцево й безповоротно Ялтинську систему міжнародних відносин. Так звану четверту, яка склалася за результатами Другої світової війни.

"Почався великий планетарний квест за побудову нової п'ятої системи. Вона обов'язково буде побудована. Питання, лиш хто буде її авторами. Це може зайняти від кількох років до кількох десятиліть", – сказав він.

Чи розпадеться Росія: дивіться відео

Маховик запущений

Петро Черник зауважив, що величезний маховик війни запущений.

"Бо хто хоч трошки знає історію, той пам'ятає, що перша міжнародна система – 1648 – так звана Вестфальська. Потім 1815 – так звана Віденська. Потім за результатами Першої світової війни – так звана Версальська", – розказав військовий експерт.

Проблеми після можливого розвалу Росії

Усі ці міжнародні системи виникли за результатами великих війн. Він вважає, що п'ята не стане винятком. Але через те, що світові геополітичні процеси набагато складніші, ніж здається, то є безліч змінних. І розвал Росії – доволі проблемне явище у двох аспектах. Один із них – це розповсюдження ядерної зброї.

"У них величезний запас стратегічних боєголовок – до 1500 одиниць. Але ще страшніше – це тактична ядерна зброя. Звичайні снаряди, до 152 міліметрових артилерійських установок. Їх понад 6 тисяч", – розказав Черник.

На його думку, в цьому хаосі може знайтися дуже багато найрізноманітніших організацій, які вирішать за це поборотися.

"Знову ж таки, так званий порожній Сибір. Ніхто не може допустити його повного дрейфування до Китаю. Там 40% запасу людства усього, що є, найцінніший ресурс – прісна вода", – додав він.

Мовиться про озеро Байкал і так зване штучне Красноярське озеро.

"Там десь у межах до 100 000 кубічних кілометрів чистої води. А найближче десятиліття, з огляду на те, що людство росте, саме прісна вода буде головним ресурсом", – упевнений військовий експерт.

Ознак немає

Петро Черник вважає, що нині ознак розвалу Росії немає.

Але як казав великий Наполеон Бонапарт: "Єдиний володар Всесвіту – це випадок". Метеорит у 2014 році до них летів, шкода, що не долетів. Можливо, і цього разу з'явиться "чорний лебідь" там, де ми його не чекаємо. Він з'явиться,

– наголосив він.

Що буде, якщо Росія не розпадеться

Якщо країна-агресорка не розпадеться, Україна приречена жити у зоні воєнної загрози від Росії. Та навіть, якщо відбудеться "чудо", то росіяни з часом все одно візьмуться за старе.

"Вони виходять з наших територій, повертають Крим, але зберігаються і в політичному просторі, зберігають ядерну зброю, зберігають колосально великі дармові ресурси, президентом стає Навальний чи навіть приїде Гаррі Каспаров. Через 5, 6, 10, 20, 30 років вони візьмуться за старе", – переконаний військовий експерт.

Він зауважив, що це вже було в їхній історії. Мовляв, "російська імперська величність неможлива без України".

І вони не змиряться із нашим буттям. Їм їхній історик Василь Йосипович Ключевський чорним по білому написав: "Росія – загроза Україні. Україна – загроза Росії". Кінець 19 сторіччя,

– підсумував Черник.

Розпад країни-агресорки: головне