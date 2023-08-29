Ахіллесова п'ята режиму: що може зруйнувати путінську систему

В тимчасово окупованому Криму все частіше лунає "бавовна" та відбуваються гучні події на кшталт знищення російського комплексу С-400 чи висадки українських розвідників на півострові.

Голова уряду Чеченської республіки Ічкерія Ахмед Закаєв розповів 24 Каналу, що ці події мають тішити усіх нормальних людей, адже Крим має бути звільнений від російської окупації.

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Винні у війні мають постати перед судом

Він наголосив, що будь-які успішні операції в Криму – це є запорука майбутньої перемоги України над окупантами.

Крим є ахіллесовою п'ятою режиму Владіміра Путіна. І його систему зруйнує саме деокупація півострова. Це буде означати повну поразку та крах цього режиму,

– впевнений голова уряду Чеченської республіки Ічкерія.

Коли це буде досягнуто, тільки тоді можна буде розраховувати на те, що Росія трансформується в якесь інше державне утворення. А також, що винні у цій злочинній війні постануть перед судом й будуть виплачувати компенсацію Україні та українському народу.

Ахмед Закаєв пояснив, що може наблизити крах режиму Путіна: дивіться відео

Болюче питання для Путіна

Водночас російські пропагандисти замовчують гучні події, які відбуваються в тимчасово окупованому Криму, або ж вибухи на аеродромах в Росії.

Росіяни не поширюють цю інформацію, тому що для Путіна та його оточення це вразливе та болюче питання,

– зауважив Закаєв.

Він згадав, яке "захоплення" та "піднесення" викликало в Росії окупація Криму у 2014 році. А зараз все це руйнується і призведе до остаточної втрати півострова країною-агресоркою.

"В Кремлі розуміють, що деокупація Криму стане поразкою Росії. Тому й намагаються у будь-який спосіб приховати інформацію про такі інциденти на півострові та в країні-агресорці, щоб не допустити свого краху", – впевнений Ахмед Закаєв.

Що відбувається в Криму: важливе

В селі Оленівка на мисі Тарханкут в Криму 23 серпня пролунав вибух. Пізніше стало відомо про знищення російської зенітно-ракетної системи С-400 "Тріумф". Окупанти намагалися у будь-який спосіб приховати цю інформацію.

Водночас у ГУР зазначили, що ліквідація комплексу С-400 є серйозним ударом по системі ППО окупантів. Адже вони мають обмежену кількість таких зенітно-ракетних комплексів.

Крім того, в День Незалежності України 24 серпня ГУР МО спільно з ВМСУ здійснили спецоперацію. Підрозділ ГУР "Артан" дістався на човнах до населених пунктів Оленівка та Маяк та висадився на тимчасово окупованому півострові.

Пізніше в українській розвідці підтвердили про бойове зіткнення українців з окупантами. Ба більше, розвідникам вдалося знищити особовий склад та техніку ворога. А потім підрозділ "Артан" у повному складі повернувся додому, успішно виконавши всі завдання та залишивши в Криму український прапор.

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав висадку українських розвідників в Криму "першою публічною операцією". Адже не про всі дії можна розповідати суспільству. Він запевнив, що подібні операції будуть відбуватися й далі, поки не буде деокупована вся територія України.