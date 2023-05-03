Захід і Китай без жодного пострілу розділять Росію після перемоги України, – Жданов

Немає сумнівів, що Україна здобуде перемогу у війні проти Росії. Після цього держава-агресорка більше не зможе існувати у тому вигляді, в якому існує зараз.

Найімовірніше, Китай та Захід просто розділять Росію між собою. Про це військовий експерт Олег Жданов сказав у стрімі на своєму ютубі, повідомляє 24 Канал.

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"Повірте, розділять сфери впливу. Дуже велика територія, яку неможливо охопити", – запевняє Жданов.

Не витратять жодного снаряда

Китай вже давно почав експансію на східний й центральний Сибір. Там вже дуже багато просувань китайців – заселення людьми, інвестиції у місцеві виробництва, видобуток корисних копалин.

Ба більше, Росія віддала Китаю 150 тисяч гектарів землі в оренду на 49 років. Там призупинена дія російської конституції, та Кремль про це мовчить. Китай має квоту у 34 мільйони кубометрів прісної води на рік з озера Байкал. Однак навряд чи хтось це рахує, говорить військовий експерт, Китай трубу кинув і спокійно качає прісну воду у свої північні райони.

Це може бути компромісом у відносинах або Китаю та США, або Китаю та Заходу. Цілком можливо, що Китай просто забере свою частину,

– припускає Жданов.

Є думка, що на відкритті олімпіади у Пекіні 14 лютого Путін підписав дуже багато забов'язань про негласну передачу східного й центрального Сибіру під юрисдикцію Китаю.

"Китаю навіть не треба вести бойові дії. Без жодного пострілу вони повільно, але впевнено заберуть ці території під своє крило", – говорить військовий експерт.

А через два – три етапи виборів вони отримають прокитайські місцеві ради, просуваючи туди своїх людей, і там буде юрисдикція Китаю. "І не треба воювати, витрачати снаряди, проливати кров. На мій погляд, буде саме такий розподіл", – підсумував Олег Жданов.

Жданов про розподіл Росії між Китаєм та Заходом: дивіться відео

Час для розпаду настав