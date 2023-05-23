Передумови є, – політолог спрогнозував, які регіони можуть відокремитися від Росії

Від Росії можуть відділитись окремі регіони. Чечня та Дагестан мають великі перспективи та певні передумови, щоб бути окремо від країни-агресорки.

Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Тарас Загородній. За його словами, Україні вигідна громадянська війна на території Росії.

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Чечня та Дагестан можуть відділитись

Загородній зазначив, що 90% населення Чечні – це етнічні чеченці. Там є еліти та економічна база для незалежності республіки від Росії. Чеченці мають зовнішній кордон, що дасть їм змогу організувати зовнішню торгівлю.

Окрім того, є певні історичні передумови для відокремлення Ічкерії від країни-агресорки. Він пригадав, що вже відбувались дві чеченські війни.

Також політолог вважає, що великі перспективи бути окремо від Росії має республіка Дагестан.

У Дагестані теж досить організоване суспільство. Є вихід до Каспійського моря, є навіть нафта. Тому у цих регіонах теоретично може щось початися,

– припустив він.

Сіра зона біля кордону з Україною

Тарас Загородній спрогнозував, що може утворитись сіра зона в регіонах, що розташовані біля кордону з Україною: Курська, Брянська, Воронезька, Бєлгородська та Ростовська області. Російській владі буде досить важко контролювати ситуацію там.

"Якщо росіяни будуть перекидати війська, наприклад, із Запоріжжя та Донбасу, то можуть опинитись у ситуації, яка була у Харківській області, коли вони перекидали війська на Херсонську область, щоб втримати правобережжя. Вони отримали вакуум безпеки у Харківській області, результат якого ми знаємо", – додав політолог.

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