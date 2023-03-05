Путін, як Гітлер, не може зупинитися, – політолог розповів про ознаки розколу Росії

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія вже на шляху до розпаду й цей процес запустив Путін 24 лютого 2022 року. Та цей процес дійсно вже почався всередині Росії, її правлячої верхівки, держави та суспільства.

Так у коментарі 24 Каналу заявив політолог та соціолог із Німеччини Ігор Ейдман. Він зазначив, що Владімір Путін дещо схожий із Йосипом Сталіним. Мовляв, після його смерті світ відійшов від грані Третьої світової війни, до якої Сталін його підводив.

Дивіться також Мільйонне військо – страшилка Кремля: чому Путін не здатен повторити великий наступ

"Дещо схоже відбувається з другим тираном – Путіним". Правда, він ще, на жаль, живий", – сказав політолог.

Путін – новий Гітлер

Ейдман зауважив, що при всій кривавості та злочинності Сталіна, у нього працював інстинкт самозбереження і він міг зупинитися. Натомість Путін ближче до третього тирана – Гітлера.

Путін, як і Гітлер, не вміє зупинитися,

– розказав соціолог.

Він зауважив, що Владімір Путін не може зупинитися, навіть попри об’єктивну реальність, об’єктивні невдачі та, ймовірно, розуміння того, що він "йде до прірви". Мовляв, у нього як і в Гітлера у свій час сталося "запаморочення від диктаторських успіхів", від того, що він встановив повну безмежну владу в Росії.

"Від того, що він зумів захопити у свій час доволі легко та швидко Крим. І після цього "запаморочення від успіхів" у нього повністю знесло дах", – сказав Ігор Ейдман.

Авантюра, яка може коштувати життя

Він вважає, що Путін почав поводити себе нераціонально навіть із боку власної безпеки та інтересів.

"Та авантюра, в яку він опустився 24 лютого минулого року, очевидно буде коштувати йому трону, його диктаторських повноважень, якщо не життя, що також цілком вірогідно", – заявив політолог.

Ейдман переконаний, що російський злочинний режим, який започаткував російський диктатор, приведе до краху. І його наближення видно вже зараз.

Подоляк і Данілов розказали про напружену ситуацію в Росії: дивіться відео

Розкол Росії близько

Ігор Ейдман зазначив, що вже є ознаки наближення розколу Росії. Серед них, зокрема, конфлікт між главою ПВК "Вагнер" Євгєнієм Пригожиним та міноборони Росії. Однак, це лише верхівка айсберга.

"Це прикмета того, що центральна влада не контролює ситуацію. Таке може бути лише під час громадянської війни або якоїсь смути, але ніяк не в період війни з зовнішнім противником", – сказав соціолог.

Хто загрожує режиму Путіна

Політолог вважає, що головну загрозу режиму Путіна та його влади несе не Пригожин та не ті "відморозки, які на слуху".

А тихі "підкилимні", які звикли жити та діяти "під килимом" – російські бюрократи. Як цивільні, так і силові,

– розказав він.

Він переконаний, що більшій частині цього класу бюрократії або номенклатури ця війна нікому не треба. Усе через те, що вона зламала звичний для них образ життя в розкоші, подорожах, з можливістю лікуватися та вчити дітей за кордоном.

"Через це увігнали в стрес і намагаються терміново змусити якось переламувати ситуацію мілітаризувати економіку, бізнес", – сказав соціолог.

Однак, цьому класу суспільства це все не подобається. Ігор Ейдман припускає, що російські бюрократи вважають, що Владімір Путін та деякі його наближені силовики зійшли з розуму. І, напевно, готують якісь контрміри, якщо війна не зупиниться найближчим часом.

"Я думаю, вони в якийсь момент не витримають і створять певну змову проти Путіна за участі силовиків і просто його ліквідують або відсторонять від влади", – заявив він.

Що відбувається з владою Владіміра Путіна: останні новини