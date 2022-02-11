Розповідав, що сам любить сідати за кермо та порушував ПДР: архівне відео з Ярославським

У мережі оприлюднили архівне відео з бізнесменом Олександром Ярославським, авто з кортежу якого на смерть збило людину. У ньому чоловік розповідає, що часто їздить за кермом сам.

Ймовірно, сюжет показували на польському телебаченні, оскільки його опублікували в перекладі. Ярославський розповідав, що водія має, але через завантажений графік майже завжди керує машинами сам.

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Казав, що за кермом у нього залишається час для себе: аби зібратись з думками та спланувати день.

Любить швидку їзду

Перед цим журналіст Михайло Ткач теж повідомляв , що Ярославський часто сам водить машину. Крім того, його джерела стверджували, що за кілька годин до аварії бізнесмен був нетверезий.

Журналістка, яка їхала разом з бізнесменом, зауважила, що він любить швидку їзду. Ярославський відповів, що вони їдуть 120 кілометрів за годину.

Не можу сказати, що це якась надприродна швидкість,

– сказав чоловік.

Тоді журналістка спитала, що, ймовірно, "правоохоронці знають, хто їде". Ярославський зухвало відповів, що не питав у них, хоч зізнався: його ніколи не зупиняють на дорозі.

Що відомо про ДТП з машиною Ярославського

Ввечері 9 лютого на Харківщині автомобіль скоїв наїзд на пішохода. Від отриманих травм чоловік віком близько 50 років загинув на місці.

ЗМІ одразу ж повідомили, що поблизу виявили номери авто з кортежу президента "Металіста" Олександра Ярославського.

У компанії бізнесмена заявили, що за кермом був його водій. Зранку він прийшов і заявив, що нібито справді був за кермом. Сам Ярославський стверджував, що під час ДТП спав вдома.

Поліція підготувала для водія підозру за статтями про порушення правил безпеки дорожнього руху, а також залишення в небезпеці. Однак з'ясували, що у момент ДТП він перебував в іншому місці.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирськи звільнив голову поліції Харківщини Станіслава Перліна. Причина – фальсифікація справи щодо аварії.

Смертельне ДТП з кортежем Ярославського – все, що відомо: