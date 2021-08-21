Розробили ручний апарат ШВЛ: юних "Афганських мрійниць" евакуювали з Афганістану
Джерело:BBC
З захопленого талібами Афганістану евакуювали 9 дівчат-винахідниць з команди "Афганські мрійниці". Вони прославилися у світі завдяки розробці ручного апарату штучної вентиляції легень, який склали з автозапчастин.
Про евакуацію дівчат повідомила компанія Digital Citizen Fund, яка опікується командою. "Афганські мрійниці" попросили Катар про допомогу 12 серпня – за 3 дні до того, коли терористи повідомили про захоплення їхньої країни.
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Катарська сторона оперативно відреагувала на прохання та у прискореному порядку оформила візи на 9 людей. Серед них – "Афганські мрійниці" віком від 15 до 19 років та їхня 25-річна викладачка.
Представниця Digital Citizen Fund Елізабет Браун наголосила: дівчат не врятували, вони – врятувалися самі.
Наразі "Афганські мрійниці" перебувають у Катарі. Там про них піклуються.
За словами Браун, дівчата зможуть самі обрати подальший шлях. Зокрема, їм створять усі умови для продовження навчання.
У Digital Citizen Fund розповіли: декілька світових університетів вже запропонували "Афганським мрійницям" стипендії.
Ставлення талібів до жінок: головне
- Коли таліби захопили Кабул, світ облетіли красномовні кадри: терористи розпочали все з того, що замалювали зображення жінок на вітринах та рекламних оголошеннях.
- Афганська режисерка Сахра Карімі розповіла: таліби ненавидять освічених та незалежних жінок. Терористи пишаються патріархальним устроєм та бояться, що зміни занапастять мужність чоловіків.
- Режисерка також заявила, що дії бойовиків підтримує фактично половина афганців. Чоловіки не хочуть, щоб жінки здобували освіту чи ходили на роботу.
- Афганська телеведуча Шабнам Давран розповіла, що після 6 років роботи у ЗМІ терористи більше не впускають її в офіс. Водночас колеги-чоловіки продовжують ходити на роботу. Давран наголосила, що таке рішення таліби аргументують тим, що система змінилася.
- Одна з афганських студенток також зауважила: вона вже сховала усі свої дипломи, сертифікати та студентські квитки.
- Окрім того, в Афганістані розпочалися фізичні розправи над жінками. Зокрема, у провінції Тахар терористи розстріляли жінку за те, що вона вийшла на вулицю без паранджі.
- Також бойовики планують примушувати жінок до шлюбів.