Розробили ручний апарат ШВЛ: юних "Афганських мрійниць" евакуювали з Афганістану

З захопленого талібами Афганістану евакуювали 9 дівчат-винахідниць з команди "Афганські мрійниці". Вони прославилися у світі завдяки розробці ручного апарату штучної вентиляції легень, який склали з автозапчастин.

Про евакуацію дівчат повідомила компанія Digital Citizen Fund, яка опікується командою. "Афганські мрійниці" попросили Катар про допомогу 12 серпня – за 3 дні до того, коли терористи повідомили про захоплення їхньої країни.

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Катарська сторона оперативно відреагувала на прохання та у прискореному порядку оформила візи на 9 людей. Серед них – "Афганські мрійниці" віком від 15 до 19 років та їхня 25-річна викладачка.

Представниця Digital Citizen Fund Елізабет Браун наголосила: дівчат не врятували, вони – врятувалися самі.

Наразі "Афганські мрійниці" перебувають у Катарі. Там про них піклуються.

За словами Браун, дівчата зможуть самі обрати подальший шлях. Зокрема, їм створять усі умови для продовження навчання.

У Digital Citizen Fund розповіли: декілька світових університетів вже запропонували "Афганським мрійницям" стипендії.

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