Росія оголосила в розшук Зеленського: які саме статті "шиє" Кремль

Напередодні, 4 травня, окупанти оголосили в розшук президента України Володимира Зеленського. Тепер стало відомо, які саме статті "шиє" агресор.

Так, раніше статті, за якими нібито розшукують українського лідера, не вказували. Однак, російські пропагандисти написали, про що саме йдеться, передає 24 Канал.

Важливо Оголошення Росією у розшук українських чиновників є частиною операції "Майдан-3", – ISW

Які статті окупанти "шиють" Зеленському

Пропагандисти зазначили, що проти Володимира Зеленського "силовими структурами" псевдореспубліки раніше порушили кримінальну справу щонайменше за двома статтями. Зокрема, окупанти абсурдно звинуватили президента в "розв'язуванні та веденні агресивної війни", а також нібито "застосуванні заборонених засобів і методів ведення війни".

Згодом голова оборонного комітету російської держдуми Андрєй Картаполов уточнив, що йдеться про "багато статей".

"Від поширення наркотиків до замаху на вбивство", – абсурдно заявив Картаполов.

Зауважимо, що Росія абсурдно намагається звинуватити українське керівництво у веденні агресивної війни. Однак, саме росіяни напали на нашу державу у 2014 році, саме бійці Путіна повномасштабно вторглися 24 лютого 2022 року, саме окупанти тероризують мирне населення, знищують дронами, ракетами й не тільки цивільну інфраструктуру, а ще ранять, вбивають, катують і депортують людей, зокрема, дітей. Окрім того, ворог застосовує заборонену зброю. Тож такі звинувачення звучать максимально цинічно та абсурдно.

Що відомо про оголошення "в розшук"