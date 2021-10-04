У розслідуванні Pandora Papers Україна лідирує за кількістю фігурантів: показова інфографіка
Джерело:ICIJ
Україна є лідером за кількістю політиків та чиновників, які фігурують в розслідуванні Pandora Papers. Загалом у цій справі згадано імена 38 українців.
У розслідуванні фігурують 336 політиків та чиновників з різних країн. Лідерами за кількістю пов'язаних з офшорними компаніями людьми, згідно з розслідуванням, є Україна, Росія, Колумбія, ОАЕ та Гондурас.
Цікаво Урок для всіх бізнесменів, – політолог про розслідування Pandora Papers
Статистика для України невтішна
Для України рейтинг міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів є доволі невтішним. Українських фігурантів у Pandora Papers удвічі більше ніж у Росії. Це при тому, що вона є другою за кількістю фігурантів цього скандального розслідування.
Загалом трійка "лідерів" за кількістю причетних до офшорних компаній політиків виглядає так:
- Україна – 38;
- Росія – 19;
- Колумбія, ОАЕ, Гондурас – 11.
Цікаво, що фігуранти з цих п'яти країн це понад чверть усіх імен, які згадані у цьому розслідуванні. Повну картину можна побачити на інфографіці, яку створили журналісти-розслідувачі.
Кількість фігурантів розслідування за країнами / Скриншот з ICIJ
Розслідування Pandora Papers: головне
- Видання "Слідство. Інфо" опублікувало розслідування "Офшор 95" про офшорні рахунки президента Володимира Зеленського. За даними журналістів, бізнес "Кварталу 95" стоїть на офшорній мережі, центральною у якій є фірма Maltex Multicapital Corp, зареєстрована на Віргінських островах.
- Опубліковані документи підтвердили причетність власника "Епіцентру" Олександра Гереги до бізнесу в окупованому Криму.
- Крім того, згідно з результатами розслідування, менеджери компаній олігарха Ігоря Коломойського були причетні до захоплення контрольного пакета кіностудії на березі Чорного моря.
- За даними розслідування, Борис Ложкін після призначення в Адміністрацію Президента Петра Порошенка купив дочці дорогу квартиру в центрі Лондона.