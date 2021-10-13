Розслідуванню "Роттердам+" 5 років: справу блокують на догоду Ахметову

В Україні 2016 року почала діяти так звана скандальна формула "Роттердам +". Її запровадила Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг як схему розрахунку вартості вугілля для теплоелектростанцій.

У підсумку формула визначала кінцеву ціну на електроенергію. До тарифу заклали вартість вугілля на міжнародній біржі в голландському порту Роттердама, куди постачають паливо з Африки й Південної Америки.

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Також додали вартість доставлення в Україну. У підсумку ця висока вартість вугілля впливала і на тарифи на електроенергію для промисловості – одразу зросли. Підвищились і ціни на промислові товари.

Як заробляє Ахметов

Чимало експертів і політиків від самого початку назвали схему "Роттердам +" корупційною і джерелом надприбутків для компанії найбагатшого українця. Мовиться про донецького олігарха Ріната Ахметова і його групу "ДТЕК".

Понад 80% теплової генерації й 85% видобутку вугілля в Україні належить групі Ахметова. Тільки за 2016 рік завдяки введенню "Роттердаму +" "ДТЕК" заробив на тарифах додаткових 10 мільярдів гривень.

Скільки переплатили українці

"ДТЕК" – найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України.

Розплутувати корупційну схему "Роттердам +" Національне антикорупційне бюро почало ще у серпні 2017 року. Детективи підозрюють членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг у змові з топменеджерами Ахметова під час затвердження формули.

На думку слідства, через махінації при застосуванні формули лише за перші півтора року українці переплатили майже 19 мільярдів гривень. Всю суму збитків споживачам оцінюють в вдвічі більшу суму.

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Ще у 2018 році народні депутати вимагали від Окружного адміністративного суду Києва визнати постанову НКРЕКП незаконною. Утім, суд, відомий своєю "політичною продажністю" після плівок Вовка, відхилив позов. Лише 1 липня 2019 року в Україні запрацював новий ринок електроенергії й формула "Роттердам +" припинила діяти.

Який наразі стан справ

Причетність до легалізації скандальної формули неодноразово закидали п'ятому президенту Петру Порошенку, бо, мовляв, без його згоди таку масштабу схему благословити не міг ніхто. Втім сам Порошенко ці звинувачення завжди відкидав.

За 5 років розслідування справу "Роттердам +" кілька разів намагались закрити. Ці спроби не припинились і після приходу до влади президента Володимира Зеленського, який сам питав у Порошенка: "Скільки грошей вам занесли за Роттердам?".

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Стовідсоткова генпрокурорка Зеленського Ірина Венедіктова, попри протести Національного антикорупційного бюро України, відмовляється замінити прокурорів у справі, які, як підозрюють антикорупційники, блокують розслідування на догоду найбагатшому олігарху замість відстоювати у суді інтереси держави.

Центр протидії корупції повідомляє, що збитки від формули оцінюють у 39,9 мільярдів гривень.

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Блокування розслідування "Роттердам+": що відомо