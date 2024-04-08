У ЗСУ розповіли, яка ситуація біля Кринків: чому ворог оприлюднив відео розстрілу полонених
Російські військові розстріляли трьох беззбройних полонених українських захисників біля Кринків Херсонської області. Відповідне відео з'явилося в мережі 7 квітня.
Деталі щодо цього інциденту ще встановлюються. Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, передає 24 Канал.
Зверніть увагу Окупанти розстріляли беззбройних полонених українських воїнів біля Кринків на Херсонщині
Ворог намагається тиснути, бо успіхів на фронті не має
Гуменюк наголосила, що дійсно по такому відео важко ідентифікувати людей. Тож ситуацію уточнюють, розбираються з нею, звісно, разом з правоохоронними органами.
Те, що такі випадки вже відбувалися не один раз, коли беззбройних військовослужбовців, зокрема, військовополонених, ворог розстрілював, ми вже фіксували такі факти на інших ділянках фронту,
– розповіла спікерка.
Додала, що всі випадки ретельно документуються й дійсно лягають в основу подальшого кримінального провадження, зокрема, до міжнародного трибуналу.
Те, що ворог намагається таким чином тиснути й публікує подібні відео, прив'язуючи їх конкретно до плацдарму Кринків, говорить про те, що успіхів у нього там, як і раніше, немає. Він продовжує штурми, вишукуючи нові тактики, але вони виявляються для нього все ж таки безрезультатними,
– підкреслила Гуменюк.
Додала, що хоча окупанти намагалися збільшити кількість штурмових груп, заходити з різних боків, – це теж не мало результату. Було 16 штурмів за одну добу, росіяни підіймали рівень напруги, але все ж таки знову втрачали 60% особового складу й поверталися ні з чим.
Наразі російські загарбники повернулися до більш звичної кількості штурмів. Зокрема, проводять 5 – 6 за добу проводять. Бійці Путіна намагаються діяти вже повноцінними штурмовими групами, як робили це раніше, але бронетехніку, як і раніше, не застосовують.
Розстріл полонених біля Кринків: що вже відомо
- Напередодні, 7 квітня в одному з телеграм-каналів з'явилося відео, на якому зафіксовано, як окупанти розстрілюють трьох полонених українських військовослужбовців.
- На оприлюднених кадрах видно, як представник збройних сил Росії здійснює у беззбройних нерухомих полонених декілька пострілів, ймовірно, з автомата.
- В описі до відео зазначено, що страта відбулася поблизу Кринків Олешківської громади Херсонської області.
- В Офісі генпрокурора наголосили: "Вкотре представники країни-агресора показово ігнорують положення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, що свідчить про підтримку таких дій найвищим командуванням російських збройних сил"
- Також зазначили, що розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
- На розстріл військовополонених вже відреагував омбудсман. Наголосив, на відео видно, що троє беззбройних українських воїнів лежать у рівчаку, а російські військові умисно їх розстрілюють.
- "Убивство військовополонених є зухвалим порушенням Женевської конвенції про поводження військовополоненими та тяжким міжнародним злочином. Такі випадки, на жаль, непоодинокі та є системною практикою підступного ворога", – підкреслив Дмитро Лубінець.
- Уповноважений з прав людини вже звернувся з офіційними листами до ООН та МКЧХ, аби організації задокументували цей факт.
- Це має стати доказовою базою для трибуналу над злочинцями, наголосив омбудсман.
- Журналісти evocation.info написали, що їм вдалося встановити командира ворожого підрозділу, який віддав наказ розстріляти українських військовополонених у районі Кринків.
- Так, за даними ЗМІ, воєнний злочин здійснили російські загарбники 328 полку 104 дивізії. Наказ віддав Сергій Іштуганов. Метою було залякування бійців ЗСУ.