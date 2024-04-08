У ЗСУ розповіли, яка ситуація біля Кринків: чому ворог оприлюднив відео розстрілу полонених

Російські військові розстріляли трьох беззбройних полонених українських захисників біля Кринків Херсонської області. Відповідне відео з'явилося в мережі 7 квітня.

Деталі щодо цього інциденту ще встановлюються. Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, передає 24 Канал.

Зверніть увагу Окупанти розстріляли беззбройних полонених українських воїнів біля Кринків на Херсонщині

Ворог намагається тиснути, бо успіхів на фронті не має

Гуменюк наголосила, що дійсно по такому відео важко ідентифікувати людей. Тож ситуацію уточнюють, розбираються з нею, звісно, разом з правоохоронними органами.

Те, що такі випадки вже відбувалися не один раз, коли беззбройних військовослужбовців, зокрема, військовополонених, ворог розстрілював, ми вже фіксували такі факти на інших ділянках фронту,

– розповіла спікерка.

Додала, що всі випадки ретельно документуються й дійсно лягають в основу подальшого кримінального провадження, зокрема, до міжнародного трибуналу.

Те, що ворог намагається таким чином тиснути й публікує подібні відео, прив'язуючи їх конкретно до плацдарму Кринків, говорить про те, що успіхів у нього там, як і раніше, немає. Він продовжує штурми, вишукуючи нові тактики, але вони виявляються для нього все ж таки безрезультатними,

– підкреслила Гуменюк.

Додала, що хоча окупанти намагалися збільшити кількість штурмових груп, заходити з різних боків, – це теж не мало результату. Було 16 штурмів за одну добу, росіяни підіймали рівень напруги, але все ж таки знову втрачали 60% особового складу й поверталися ні з чим.

Наразі російські загарбники повернулися до більш звичної кількості штурмів. Зокрема, проводять 5 – 6 за добу проводять. Бійці Путіна намагаються діяти вже повноцінними штурмовими групами, як робили це раніше, але бронетехніку, як і раніше, не застосовують.

Розстріл полонених біля Кринків: що вже відомо