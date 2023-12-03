Розстріл беззбройних захисників у Покровському районі: прокурори розпочали розслідування
Джерело:Офіс генпрокурора
У мережі з'явилося нове жахливе відео, як окупанти розстріляли беззбройних полонених українських захисників. Згодом у ЗСУ підтвердили інформацію. Правоохоронці вже розпочали розслідування.
Російські військовослужбовці розстріляли беззбройних захисників. За попередніми даними, зробили це біля одного зі спостережних пунктів в районі села Степове Покровського району Донецької області.
До теми Чергове порушення законів війни: у ЗСУ підтвердили розстріл українських військовополонених
Вбивство полонених – тяжкий міжнародний злочин
В Офісі генпрокурора повідомили, що розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Це частина 2 статті 438 Кримінального кодексу.
Відео жахливої страти українських воїнів окупантами поширили у мережі 2 грудня. За попередніми даними, росіяни розстріляли захисників біля одного зі спостережних пунктів в районі села Степове Покровського району.
На відео зафіксовано, як група осіб в російській формі впритул розстрілює двох беззбройних військовослужбовців у формі Збройних Сил України, які здавалися в полон,
– підкреслили в Офісі генпрокурора.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.Зверніть увагу! Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.
Коротко про жахливу страту наших воїнів
- Телеграм-канали поширили відео, на якому російські військові жорстоко вбивають військовополонених.
- На кадрах можна побачити, як окупанти стоять біля бліндажа. З нього виходять двоє захисників. Вони без зброї, тримають руки за головами, далі лягають на землю.
- Після цього російські військові розстрілюють беззбройних воїнів.
- Ввечері 2 грудня СтратКом ЗСУ підтвердив інформацію про страту росіянами українських військових.
- Омбудсман наголосив, що страта тих, хто здається в полон, – воєнний злочин.
- Дмитро Лубінець зауважив, що російська сторона знову показує своє обличчя терориста. Світ не повинен потурати таким злочинам.
- Уповноважений з прав людини зазначив, що буде звертатися до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН.
- "Росія повинна понести покарання за кожен подібний випадок страти українських військових, які здаються у полон!" – підкреслив Лубінець.
- Також зазначив, що йдеться не про поодинокі випадки. Адже це і вбивство Олександра Мацієвського, інших військових, які здавалися у полон, а також публічна страта військовополонених в Оленівці.