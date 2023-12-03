Розстріл беззбройних захисників у Покровському районі: прокурори розпочали розслідування

У мережі з'явилося нове жахливе відео, як окупанти розстріляли беззбройних полонених українських захисників. Згодом у ЗСУ підтвердили інформацію. Правоохоронці вже розпочали розслідування.

Російські військовослужбовці розстріляли беззбройних захисників. За попередніми даними, зробили це біля одного зі спостережних пунктів в районі села Степове Покровського району Донецької області.

До теми Чергове порушення законів війни: у ЗСУ підтвердили розстріл українських військовополонених

Вбивство полонених – тяжкий міжнародний злочин

В Офісі генпрокурора повідомили, що розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Це частина 2 статті 438 Кримінального кодексу.

Відео жахливої страти українських воїнів окупантами поширили у мережі 2 грудня. За попередніми даними, росіяни розстріляли захисників біля одного зі спостережних пунктів в районі села Степове Покровського району.

На відео зафіксовано, як група осіб в російській формі впритул розстрілює двох беззбройних військовослужбовців у формі Збройних Сил України, які здавалися в полон,

– підкреслили в Офісі генпрокурора.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Коротко про жахливу страту наших воїнів

Телеграм-канали поширили відео, на якому російські військові жорстоко вбивають військовополонених.

На кадрах можна побачити, як окупанти стоять біля бліндажа. З нього виходять двоє захисників. Вони без зброї, тримають руки за головами, далі лягають на землю.

Після цього російські військові розстрілюють беззбройних воїнів.

Ввечері 2 грудня СтратКом ЗСУ підтвердив інформацію про страту росіянами українських військових.

Омбудсман наголосив, що страта тих, хто здається в полон, – воєнний злочин.

Дмитро Лубінець зауважив, що російська сторона знову показує своє обличчя терориста. Світ не повинен потурати таким злочинам.

Уповноважений з прав людини зазначив, що буде звертатися до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН.

"Росія повинна понести покарання за кожен подібний випадок страти українських військових, які здаються у полон!" – підкреслив Лубінець.

Також зазначив, що йдеться не про поодинокі випадки. Адже це і вбивство Олександра Мацієвського, інших військових, які здавалися у полон, а також публічна страта військовополонених в Оленівці.

Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих українських захисників. Вічна пам'ять і слава Героям.