Не рідкісні випадки, а система, – в Офісі генпрокурора відреагували на розстріл полонених

Керівник департаменту протидії злочинам Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов відреагував на відео з вбивством українських військовополонених окупантами. За його словами, наразі є кілька десятків підтверджених фактів страти наших захисників.

У грудні 2023 року росіяни взяли у полон біля Роботиного Запорізької області трьох українських військових. Через годину потрапляння наших захисників у полон окупанти цинічно та цілеспрямовано розстріляли трьох наших бійців.

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Відео з вбивством українських захисників не було фейком

Юрій Бєлоусов розповів, що опубліковані у мережу відео з розстрілом українських військовополонених є справжніми.

Оприлюднене відео не фейк, було розстріляно наших військовослужбовців. Це приклад воєнного злочину окупантів, який, на жаль, досить поширений у росіян,

– зазначив посадовець.

За його словами, дані всіх жертв уже встановлено. Наразі у прокуратури є всі підстави вважати, що розстріл здійснили російські військові з 76 "Псковської десантної дивізії".

Бєлоусов також зазначив, що станом на зараз ця інформація перевіряється. Ба більше, триває збір даних щодо кількості страт українських військовополонених росіянами та тих, хто зазнав знущань.

Це точно не рідкісні випадки, це система. Є кілька десятків підтверджених фактів страти військовополонених. У принципі, злочини щодо військовополонених вже формуються в окремий напрямок. Катування, жорстоке поводження – найпоширеніший злочин,

– наголосив Бєлоусов.

Водночас він нагадав про відео, на якому окупанти в Запорізькій області використовують українських військовополонених як "живий щит". Бєлоусов додав, що це окремий воєнний злочин, який демонструє "рівень культури нашого ворога".

Що цьому передувало