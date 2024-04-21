Стріляли у поліцейських на Вінниччині: Нацполіція опублікувала відео затримання нападників

Нападники переховувались у покинутій будівлі на території Одеської області і планували виїхати за кордон. В результаті складної та успішної поліцейської операції нападників вдалося затримати.

За словами нападників, їх мотивом нападу стало те, що вони перевозили бойові гранати. Також наразі перевіряється їхня причетність до діяльності диверсійно-розвідувальних груп.

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Момент затримання підозрюваних

Національна поліція України опублікувала відео затримання підозрюваних у нападі на поліцейських у Вінницькій області.

Батько та син, які є військовослужбовцями, були знайдені і заарештовані в покинутій будівлі в Одеській області у неділю, 21 квітня.

На кадрах видно процес їх затримання та огляд автомобіля і особистих речей. У машині та на одязі виявлено сліди крові, оскільки один з нападників був поранений загиблим поліцейським.

Затримання підозрюваних: дивіться відео

Поліцейські вилучили скривавлений одяг, взуття фігурантів, документи та інші речові докази,

– мовиться у повідомленні.

Наразі разом зі співробітниками Служби безпеки України перевіряється їхня причетність до діяльності диверсійно-розвідувальних груп.

Як проходило затримання нападників / Фото Нацполіція

Напад на поліцейських у Вінницькій області: що відомо