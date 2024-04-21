Стріляли у поліцейських на Вінниччині: Нацполіція опублікувала відео затримання нападників
Джерело:Національна поліція України
Нападники переховувались у покинутій будівлі на території Одеської області і планували виїхати за кордон. В результаті складної та успішної поліцейської операції нападників вдалося затримати.
За словами нападників, їх мотивом нападу стало те, що вони перевозили бойові гранати. Також наразі перевіряється їхня причетність до діяльності диверсійно-розвідувальних груп.
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Момент затримання підозрюваних
Національна поліція України опублікувала відео затримання підозрюваних у нападі на поліцейських у Вінницькій області.
Батько та син, які є військовослужбовцями, були знайдені і заарештовані в покинутій будівлі в Одеській області у неділю, 21 квітня.
На кадрах видно процес їх затримання та огляд автомобіля і особистих речей. У машині та на одязі виявлено сліди крові, оскільки один з нападників був поранений загиблим поліцейським.
Затримання підозрюваних: дивіться відео
Поліцейські вилучили скривавлений одяг, взуття фігурантів, документи та інші речові докази,
– мовиться у повідомленні.
Наразі разом зі співробітниками Служби безпеки України перевіряється їхня причетність до діяльності диверсійно-розвідувальних груп.
Як проходило затримання нападників / Фото Нацполіція
Напад на поліцейських у Вінницькій області: що відомо
- Уночі 20 квітня в Гайсинському районі Вінниччини двоє патрульних зупинили автомобіль з двома чоловіками. На прохання відкрити ящики у машині для перевірки, чоловіки відкрили вогонь.
- На місці події загинув 20-річний Максим Зарецький. Він був єдиним сином у своїй родині та навчався в Національній академії внутрішніх справ.
- У мережі поширювали інформацію, що нападниками є Валерій та Віталій Васілака, які є військовослужбовцями однієї з частин Сухопутних військ ЗСУ.
- Уже на нуступний день, 21 квітня, підозрюваних чоловіків було затримано в Одеській області спецпідрозділом КОРД.