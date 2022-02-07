Розуміємо, що на кону – мир у Європі, – Бербок про мету візиту до України

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок 7 лютого знову відвідає Київ. Дипломатка заявила, що має намір виступити на підтримку українського керівництва у протистоянні з Росією.

Про це Бербок заявила перед вильотом до столиці України. Вона вкотре наголосила, що Німеччина підтримує територіальну цілісність країни та стоїть на боці наших громадян.

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На агресію Росії реагуватимуть жорсткими заходами

Водночас ми реагуватимемо на будь-яку подальшу агресію Росії стосовно України шляхом конкретних жорстких заходів,

– заявила Бербок.

Глава МЗС запевнила, що саме дипломатичні зусилля мають допомагати в мирний спосіб вирішувати конфлікти. Бербок вважає ,що зараз мовиться про мир у цілій Європі.

Ми розуміємо, що стоїть на кону, – Бербок

Водночас нам зрозуміло, що стоїть на кону, коли ми бачимо розгортання російських сил у прикордонній до України області, військові маневри, інші загрози та провокації,

– сказала Бербок.

Також глава МЗС повідомила, що хоче скласти враження про ситуацію на Донбасі. Отож після зустрічі з президентом Зеленським та головою МЗС Дмитром Кулебою вона вирушить на лінію розмежування в Східній Україні. Бербок планує поговорити з місцевими жителями.

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Що відомо про позицію Німеччини щодо можливої агресії Росії проти України:

Німеччина відмовилась надавати Україні озброєння. Натомість у Берліні заявили, що передадуть 5 тисяч захисних шоломів.

Проте навіть доставку цих шоломів не підтвердили.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна просить Німеччину не блокувати постачання зброї. Мова йде про те, щоб Берлін дозволив третім країнам передавати Києву озброєння.

Канцлер Олаф Шольц на критику відповів, що Німеччина "підтримувала Україну економічно".

Сам Шольц приїде до Києва вже 14 лютого й зустрінеться з Володимиром Зеленським.

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