Розвал Росії: чому саме Татарстан стане рушієм цього процесу

У російських автономіях є величезне невдоволення тими процесами, що відбуваються у країні. Зокрема Татарстан, який завжди був найбільш автономним, може стати рушієм розвалу Росії.

Про це 24 каналу розповів російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін. Раніше повідомлялось про те, що Путін і Прігожин хочуть відбирати майно в російських олігархів на благо війни.

Цікаво Росія не зможе витягнути військові дії в Україні, – політичний експерт назвав причину

Обмеження в Татарстані

Фейгін зазначив, що останнім часом щодо Татарстану впроваджувались закони, які значно обмежували його автономію. Зокрема, обмежили вивчення татарської мови, що вона фактично втратила статус другої державної. Загалом у Татарстану були широкі права, бо він один з останніх, крім Чечні, вступив у федерацію.

Татарстан дуже довго опирався повноцінному вступу до складу федерації, хоча саме формально був. Саме через Татарстан була запроваджена практика заключення договорів між центром Москвою і регіонами, яка потім була скасована за Путіна на початку нульових. Практика була така, що домовлялись щодо розподілу повноважень між Москвою і суб'єктами федерації,

– зауважив російський правозахисник.

Фейгін про те, чому саме Татарстан стане рушієм розвалу Росії: дивіться відео

Автономії дуже багато втрачають через війну

Він продовжив, що в автономіях є невдоволення. Зокрема, вони готові виконувати накази влади щодо війни, однак їм не подобається, що через війну центральної влади, Росія отримала санкції, через які страждають вони. Зокрема, у них усі капітали на заході, а через санкції доступ до них втрачено.

"Таке невдоволення є в регіонах, особливо в автономіях, де росіяни – культурно не титульна нація. Ці невдоволення будуть рости. Інше питання: який вони знайдуть вихід. Це поки загадка, – наголосив російський опозиційний політик.

Проблеми росіян через війну: останні новини