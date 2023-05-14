Не можуть набрати достатньо військових, – британська розвідка про потенціал армії Росії

Росіяни мають суттєві проблеми із поповненням своїх втрат на війні проти України. Ба більше, вони навіть не можуть сформувати новий резерв, який буде продовжувати атакувати українські території.

За даними розвідки Британії, формально російське угруповування досі складає понад 200 тисяч солдатів. Попри це, якість таких військових значно знизилась порівняно з 2022 роком.

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Британська розвідка визначила проблеми російської армії

Представники розвідки Британії наголосили, що російське угруповування досі бореться з обмеженою свободою проведення повітряних операцій. Крім цього, вони все більше втрачають свою здібність до якісного та організованого наступу.

У британській розвідці пояснили, що наразі армію окупантів складають мобілізовані резервісти, яких відправили на фронт без підготовки. Також росіяни все більше покладаються на своє застаріле обладнання, яке не є ефективним в умовах сучасної війни.

Об’єднане угруповання військ Росії регулярно проводить лише дуже прості операції на основі піхоти,

– зазначили представники розвідки.

У відомстві підкреслили, що зараз російська влада навряд чи змогла б зібрати достатню кількість нових солдатів, щоб покрити потреби всієї лінії фронту.

Росіяни втрачають велику кількість своїх військових в Україні