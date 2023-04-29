Росію не цікавлять людські жертви: в Британії заявили про зміну тактики ракетних обстрілів
Російські військові 28 квітня завдали ракетних обстрілів по кількох містах України. Найбільше від атаки окупантів постраждала Умань, де росіяни поцілили в житловий будинок.
У розвідці Міноборони заявили, що масована атака Росії проти України 28 квітня може свідчити про зміну підходу окупантів до ракетних ударів, порівняно з зимою.
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Росіяни, ймовірно, намагалися поцілити у резервні підрозділи чи озброєння
У розвідці нагадали, що атака 28 квітня була першим масованим ударом Росії з 9 березня. Аналітики допускають, що росіяни намагалися поцілити у резервні підрозділи чи озброєння.
Ці атаки дозволяють припускати зміну підходу у тому, як Росія використовує удари на далекі відстані. У цій хвилі було менше ракет, ніж під час зимових атак, і вона навряд чи була спрямована проти української енергетичної інфраструктури. Є реалістична ймовірність, що Росія намагалася поцілити у резервні підрозділи чи озброєння, яке нещодавно передали Україні,
– зазначають аналітики розвідки.
Водночас у Міноборони Британії додали, що Росія вочевидь неефективно визначає цілі і ставить потенційну військову вигоду вище, аніж можливі побічні наслідки атаки, як загибель цивільного населення.
Що відомо про масовану атаку 28 квітня
- Рано-вранці вранці 28 квітня Росія завдала масованого удару по Україні. Окупанти випустили 23 крилаті ракети Х-101 та Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95.
- Сили ППО України знищили 21 ракету, ще дві ракети влучили по Умані. Росіяни зруйнували житловий будинок в Умані, внаслідок чого станом на ранок 29 квітня відомо про загибель 23 людей. Жертвами атаки росіян стали щонайменше п'ятеро діток.
- У Дніпрі під час російського обстрілу загинули жінка і трирічна дитина. У місті Українка в Київській області внаслідок падіння уламків ракети на житловий багатоповерховий будинок постраждала дитина.