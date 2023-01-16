В окупантів під ногами палає земля: як розвідка дронами допомагає накривати ворожі позиції

В Україні триває війна не схожа, на ті, що ми бачили по телевізору, читали у книжках. Це війна сучасними засобами, зокрема артилерії і БпЛА.

Про це 24 Каналу розповів позивний Абдула, командир підрозділу TERRA Микола Волохов. Дрони, на які донатили українці, вже нищать російську техніку на передовій.

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Аеророзвідка й коригування

Волохов зазначив, що його підрозділ займається аеророзвідкою й коригуванням артилерійського вогню. Раніше вони ходили в розвідку пішки з протитанковим озброєнням. Однак потім зрозуміли, що війна не така, як у 2014 – 2015 роках, тут визначальною є артилерія.

Артилерії для ефективної роботи потрібно знаходити цілі й коригувати потрапляння в ці цілі. У нас є дрони, які ми спершу придбали за власні кошти, більш прості. Потім нам допомагало дуже багато друзів. Багато з них працюють програмістами, скинулись, купили серйозніші дрони, отримали доступ до кращої артилерії,

– зауважив позивний Абдула.

Підрозділ працював на Київському, Херсонському, Східному напрямках

Він продовжив, що у його підрозділі його друзі. Вони знайомі понад 15 років. Раніше займались реконструкцією рицарських боїв. Свого часу в таких поєдинках збірна України перемогла збірну Росії. Сам Волохов, зокрема, був в АТО, але до 24 лютого не вірив у війну, але вона сталася й вони з друзями сформували підрозділ.

"Ми брали участь у боях за Київ. Потім, коли закінчилась київська кампанія, ми перемістились на Херсон. Там рівнини, поля й дуже великі дистанції. Та адаптуючись до бойової обстановки ми спершу проводили розвідку, фактично ледве не самі ставлячи собі завдання", – наголосив командир підрозділу TERRA.

Робота подібних підрозділів

За його словами, є багато подібних до його підрозділів. Однак він знайомий з декількома представниками. Йому цікаво було дізнатись, що і його підрозділ, і їхні користуються схожою тактикою. Схожою тактикою польотів, зв'язку тощо.

Здобутки деяких підрозділів перевершують наші, але вони, напевне, більш скромні, ніж ми,

– підкреслив Волохов.

Бахмут стоїть і стоятиме

Як він зазначив, його підрозділ зараз на Бахмутському напрямку. Тож, Бахмут стоїть і буде стояти, поки наші хлопці там і живі. Росіянам не вдається досягти своїх цілей. Військовий дякує усім, хто допомагає. Раніше це було близьке коло знайомих, потім почали допомагати й незнайомі люди.

"Наші результати ми ділимо з вами. Це наші спільні результати. Сподіваюсь, що ми будемо приносити його й надалі. Розраховуємо на вашу підтримку й надалі. Коли я спілкуюсь з людьми, які вірять у перемогу, це надихає мене й моїх товаришів викладатись на 200%", – підсумував позивний Абдула.

Волохов про те, як розвідка дронами допомагає накривати ворожі позиції: дивіться відео

Створення 2-го відділення TERRA

Маємо завдання створити 2-ге відділення TERRA. Під Бахмутом потрібно більше груп авіарозвідки!!! Збираємо: 46 500 USD!!!

Необхідно:

Matrice 30 - 1 шт + Батареї (робота вдень);

Matrice 300 (h20n) + Батареї (робота вночі);

Засоби зв'язку.

MonoBank на 2-ге Відділення TERRA – https://send.monobank.ua/jar/5HPiSCG8JU

Або: 5375411202575432

PayPal: http://paypal.me/viktoriiaskl

PrivatBank, USDT (TRC20), Bitcoin (Bitcoin), Ethereum (ERC20)

Інші способи оплати: https://terraops.info/ua/donate/

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