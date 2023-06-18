Ініціатива за ЗСУ, але контрнаступу не буде в найближчі дні: розвідка Естонії назвала причини
Джерело:ERR
На полі бою в Україні ініціатива перейшла до рук ЗСУ. Проте Київ не буде поспішати з наступом, оскільки людські й технічні ресурси – на вагу золота.
Відповідну думку висловив начальник розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг. За його словами, ЗСУ продовжують першу фазу своєї наступальної операції, яка передбачає проведення розвідки з метою пошуку слабких місць в оборонних позиціях окупантів.
Дивіться також Шлях деокупації: 9 ключових питань про наступ ЗСУ
Росія витратила на розбудову своєї оборони 9 місяців
"Очевидно, що ініціатива зараз в руках Збройних Сил України, а це означає, що вони обирають час, місце і засоби, якими вони будуть атакувати підрозділи противника", – сказав він.
Марго Гросберг підкреслив, що Росія намагатиметься максимально знищити наступальні можливості України, використовуючи для цього артилерію, мінні поля, а також удари з повітря.
Начальник естонської розвідки звернув увагу, що останні 9 місяців Росія витратила на розбудову своєї оборони на захоплених територіях. Саме тому Україна не поспішає зі своїм контрнаступом.
З цієї причини, а також для того, щоб не йти на зайві ризики, українці підходять до своєї операції більш методично, більш обережно і тихо, оскільки і людські, і технічні ресурси, по суті, на вагу золота,
– продовжив він.
Гросберг додав, що наступного тижня продовжиться пошук слабких місць у російських лініях і, ймовірно, по всій лінії фронту.
"Ми не побачимо наступу протягом наступних семи днів", – резюмував він.
Росія під час контрнаступу ЗСУ зазнає великих втрат
- Розвідка Міністерства оборони Великої Британії у звіті за 18 червня повідомила про інтенсивні бої в Запорізькій області, на заході Донецької області та навколо Бахмута.
- Британські розвідники підкреслили успіхи України, але також наголосили на тому, що на Півдні російські війська проводять відносно ефективні оборонні операції.
- Разом з тим, розвідка Британії констатувала, що втрати Росії під час контрнаступу ЗСУ найвищі з моменту піку битви за Бахмут у березні 2023 року.
- Колишній командувач військ США в Європі Бен Годжес теж прокоментував початок контрнаступу ЗСУ. На його думку, внаслідок операцій наших військових невдовзі росіяни змушені будуть втікати, зокрема, з Криму.
- Президент Чехії вважає, що Україна ще не перейшла до "справжнього контрнаступу". На думку чеського лідера, справжній контрнаступ України ще попереду.